Троє загиблих: під Одесою зіштовхнулась вантажівка та легковий автомобіль (ФОТО)

Біля села Міщанка зіштовхнулися легковий та вантажний автомобілі. Загинули водій та два пасажири легковика. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Фото: Національна поліція
Фото: Національна поліція
На місці працює оперативна група, обставини встановлюються
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