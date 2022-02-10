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Троє загиблих: під Одесою зіштовхнулась вантажівка та легковий автомобіль (ФОТО)
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Троє загиблих: під Одесою зіштовхнулась вантажівка та легковий автомобіль (ФОТО)

Ксенія Процепова
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Троє загиблих: під Одесою зіштовхнулась вантажівка та легковий автомобіль (ФОТО) Фото: Національна поліція

Біля села Міщанка зіштовхнулися легковий та вантажний автомобілі. Загинули водій та два пасажири легковика. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Троє загиблих: під Одесою зіштовхнулась вантажівка та легковий автомобіль (ФОТО)Фото: Національна поліція

Троє загиблих: під Одесою зіштовхнулась вантажівка та легковий автомобіль (ФОТО)Фото: Національна поліція

На місці працює оперативна група, обставини встановлюються

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