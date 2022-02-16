ДТП у Київському районі Одеси: госпіталізована перехожа, побиті чотири автівки

В результаті ДТП, яка сталася 16 лютого біля ЖК "Райдужний" травми отримала 14-річна перехожа. Дівчину госпіталізували, повідомили у пресслужбі Патрульної поліції області.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Chevrolet Aveo, рухаючись проспектом Небесної сотні в напрямку проспекту Академіка Глушко, на червоне світло виїхав на регульований пішохідний перехід. В той час дорогу переходила 14-річна дівчина. В результаті зіткнення, вона отримала травми.

Після чого Chevrolet Aveo зіткнувся з чотирма припаркованими автомобілями

Патрульна поліція в Одеській області

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Патрульна поліція в Одеській області

На місці події працює слідчий. Причини та обставини з'ясовуватиме слідство.

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