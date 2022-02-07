ДТП в Одесі. Водії хотіли "проскочити" на жовтий колір світлофора

В Одесі 7 лютого на перехресті вулиць Разумовської та М'ясоїдівської сталася ДТП. Водії Honda і Jeep намагалися проїхати на жовтий колір світлофора та зіштовхнулися. Про це повідомила кореспондентка Суспільного, яка відвідала місце події.

У пресслужбі патрульної поліції повідомили, що до лікарні доставили водія автівки Jeep та двох пасажирів автомобіля Honda.

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