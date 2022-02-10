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В Одесі автівка в'їхала у маршрутку: є травмовані
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В Одесі автівка в'їхала у маршрутку: є травмовані

Марина Повертайло
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В Одесі автівка в'їхала у маршрутку: є травмовані Патрульна поліція Одеської області

9 лютого в Суворовському районі Одеси автомобіль зіткнувся з пасажирським автобусом. В результаті аварії травмувалися люди. Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції.

За даними слідства, водій Toyota їхав вулицею Академіка Заболотного. Чоловік не обрав безпечну швидкість руху та дистанцію, через що в'їхав в автобус.

Після ДТП госпіталізували двох пасажирів легкової автівки. Поліцейські зазначили, що у водія Toyota були помітні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка відвезли до медичного закладу. Наразі усі обставини аварії з'ясовує слідчий.

В Одесі автівка в'їхала в маршрутку: є травмованіПа

ДТП на вулиці Академіка Заболотного в Одесі

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