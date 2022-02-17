7 гривень за проїзд у тролейбусі: що думають черкасці

Замість 5 гривень — 7 слід заплатити за проїзд у черкаському тролейбусі із 17 лютого, розповів Суспільному начальник управління транспорту Віталій Москаленко.

У черкаських тролейбусах поїздки спокійні, адже більшість пасажирів про підвищення вартості проїзду знали, розповіла кондукторка тролейбуса №1 Любов Петрівна:

"Маршрутки подорожчали та нам всі почали давати по 7 гривень, то ми їх попереджали, що підвищення із 17 лютого. Тож всі знають. Ми спочатку як виїхали, то оголошували всім. Але всі й так дають 7 гривень".

Жінка розповіла, що за одне коло маршруту вони обслуговують близько сотні людей, із них — 85 % пільговики, тобто пенсіонери, школярі та студенти. Цю кількість фіксують на валідаторах.

Суспільне Черкаси

Хоч тариф тепер і більший на дві гриві, але зарплата залишиться та сама, прокоментувала пані Любов:

"У нас все від годин проведених на лінії залежить, то від того, що ми привозимо більше коштів нам не доплачують нічого".

Підвищення зарплати не буде і у водія тролейбуса Олега Потужного:

"Мені зараховується заробітна плата за години на лінії, я не залежу від цього. Комунальні послуги дорожчають. І робота у нас важка: встаємо в третій-четвертій годині ранку і приходимо в 18:00-19:00 годині. Тож хотілось, щоб кращі умови були і зарплата більша".

Чоловік зазначив, що обслуговування тролейбуса — затратна справа.

"І на паливо-мастильні матеріали ціни зростають, і електроенергія дорога, запчастини, ціни на все зростають. Я думаю, що й більшу ціну треба було зробити на маршрутках і громадському транспорті, але є як є, будемо їздити по 7 гривень", — сказав Олег Потужний.

Суспільне Черкаси

Черкащанка пані Ірина комунальним транспортом користується щоденно, ним їздить на роботу. За підрахунками жінки, тепер на проїзд необхідно 700 гривень в місяць, для неї це задорого.

"Якщо порівнювати, чи збільшились наші зарплати, то ні, це не справедливо. Я працюю в Соснівці, а їду із Південно-Західного району двома тролейбусами, тож мені потрібно витратити 28 гривень, це відчутно", — розповіла пані Ірина.

Такої ж думки і пасажирка пані Марина:

"Це не відповідає нашим зарплатам і нашому прожитковому рівню".

А от черкащанин Олександр Ткачук такий тариф вважає справедливим, адже тролейбуси ходять завжди за графіком та й умови в них комфортні.

"14 гривень у день — це нормально для цього виду транспорту. Користуюся таким транспортом кожного дня, бо їжджу на роботу".

Суспільне Черкаси

Зі слів начальниці департаменту економіки та розривку Ірини Удод, комунальне підприємство "Черкасиелектротранс" розрахунки по тарифу подало торік.

"Розрахунок самого надавача послуг складав 12, 52 гривень, але, враховуючи економічну обґрунтованість, сама регуляторна процедура відбувалась по 10 гривень для автобусів та 8 гривень для підприємства «Черкасилектротранс»", — розповіла посадовиця.

Члени виконкому затвердили ціну в 7 гривень. Начальник управління транспорту міста Віталій Москаленко пояснив, чому ціна квитка зросла.

"Росте в нас курс долара, а всі деталі підв’язані до курсу і вони дуже дорогі. По-друге, дуже малі трудові ресурси, саме не вистачає водіїв, кондукторів — вони усі тікають закордон, де отримують достойну заробітну плату".

Віталій Москаленко розповів, що у березні в Черкасах встановлять валідатори на усіх тролейбусах, зараз вони працюють у тестовому режимі. Також у планах впровадити електронний квиток та електронну картку містянина.

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Що відомо

У Черкасах підвищили вартість проїзду у міському транспорті. Відтак черкасці платитимуть 9 гривень у маршрутках та 7 гривень у тролейбусі. Таке рішення ухвалив міськвиконком 9 лютого.

Виконком ухвалив рішення про початок процесу стосовно підвищення цін на проїзд 22 грудня.

У Черкасах 9 гривень квиток в маршрутках коштує з 13 лютого. Проїзд в тролейбусах до 7 гривень зросте з 17 лютого, повідомили у департаменті економіки та розвитку.

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