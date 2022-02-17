Суд відклав розгляд скарги адвокатів Медведчука на продовження домашнього арешту

Київський апеляційний суд під час засідання 17 лютого відклав розгляд скарги адвокатів народного депутата фракції "Опозиційна платформа — За життя" Віктора Медведчука щодо продовження депутату запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. В суді кажуть, що досі не отримали матеріали від Печерського суду.
Засідання транслювалося на сторінці Київського апеляційного суду у YouTube.
Під час засідання суд повідомив, що матеріали справи Віктора Медведчука досі не надійшли з Печерського районного суду. У зв'язку з цим захист Медведчука заявив клопотання про витребування цих матеріалів та наголосив, що Медведчук десятий місяць перебуває під домашнім арештом.Клопотання захисту було задоволене.
"Апеляційний розгляд відкласти до 23.02.2022 15:30 у зв'язку з ненадходженням матеріалів судового провадження з Печерського районного суду Києва. Повторно направити запит до Печерського районного суду для направлення матеріалів провадження", — сказано в ухвалі суду.
Київський апеляційний суд також зобовʼязав поінформувати голову Печерського суду про факти неналежного виконання працівниками Печерського районного суду вимог статті 422 Кримінально-процесуального кодексу через зволікання у виконанні запиту суддів апеляційного суду щодо негайного направлення матеріалів справи до апеляційної інстанції.
Що відомо
- 8 жовтня 2021 року Народному депутату, лідеру фракції партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку оголошено нову підозру – про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації.
- 13 травня 2021 року суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт.
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