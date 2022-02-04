YouTube заблокував канали UkrLive та "Перший Незалежний" на своїй платформі 4 лютого. Представники телеканалів називають це "цензурою". Канали UkrLive та "Перший Незалежний" належать соратнику Віктора Медведчука, народному депутату від ОПЗЖ Нестору Шуфричу.

У заяві телеканалів сказано, що вони змушені були змінити майданчики в YouTube "через акт цензури з боку американської компанії".

Там також повідомили, що загальна кількість підписників на заблокованих каналах у YouTube становила понад 2,5 мільйони. "Перший Незалежний" та "UkrLive" продовжили свою роботу, створивши нові канали у YouTube.

Канал "Перший незалежний" розпочав мовлення 2 лютого 2021 року після того, як було введено санкції проти каналів, чиїми власниками було люди з оточення Віктора Медведчука — "112-Україна", "NewsOne" та "ZIK"

Що відомо

2 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти нардепа від "Опозиційної платформи – За життя" Тараса Козака. Також під санкції потрапили канали "112-Україна", "ZIK" та "NewsOne". Їхню трансляцію було припинено за пів години після публікації указу президента.

Співробітники Офісу президента назвали законними санкції Ради національної безпеки та оборони проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Натомість Козак назвав блокування каналів "політичною розправою".

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