Київський апеляційний суд 11 лютого почав розгляд скарги на запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку, якого підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму в межах торгівлі вугіллям із окупованими територіями у 2014-2015 роках.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Дарина Коломієць.

Розгляд у суді почався об 11:15 — із затримкою в 15 хвилин. Прокуратура і захист оскаржують рішення Печерського районного суду Києва про призначення Порошенку особистого зобов’язання (заборону виїжджати за межі Києва з Київською областю). На засіданні 11 лютого розглядають скаргу обвинувачення.

Фото: Дарина Коломієць / Суспільне Мітинг на підтримку Петра Порошенка під Київським апеляційним судом, 11 лютого 2022 року

Перед початком засідання під будівлею суду зібралися прихильники Петра Порошенка з різних областей. За оцінками кореспондентки Суспільного, там були присутні понад тисяча людей.

Фото: Дарина Коломієць / Суспільне Геннадій Ковшик

Харків’янин Геннадій Ковшик приїхав до Києва з Харкова разом із дружиною — каже, за "тисячу для вакцинованих" — щоб підтримати Порошенка.

"Мені не подобається, що в нас у країні відбувається. Це якийсь відкат назад, у часи Януковича. Так неможливо жити. Ця влада поставила країну на межу між тим, чи буде держава чи держава може зникнути", — розповів він Суспільному.

Фото: Дарина Коломієць / Суспільне Мирослава Крючківська

Киянка Мирослава Крючківська сказала Суспільному, що прийшла "захищати Україну так само, як і на Майдані". "(Прийшла — ред.) щоб підтримати Порошенка, бо він державник. А Зеленський — зрадник! Тому що він не дбає про Україну", — додає вона.

Сам Порошенко також виступив із промовою перед засіданням, де заявив, що завдяки йому та військовим Росія досі не захопила Україну. У відповідь на питання журналістів про очікування від суду політик заявив: "Я очікую справедливості!".

Представник поліції діалогу Богдан Мірошніченко розповів Суспільному, що акція прихильників Порошенка відбувається спокійно і без заворушень. Правоохоронців "достатня кількість для того, щоб усе було мирно", додав він.

Що відомо

У грудні 2021-го Державне бюро розслідувань оголосило Порошенку підозру у держзраді та сприянні терористичним організаціям. Порошенка та інших фігурантів підозрюють у тому, що вони за державні кошти купували в ОРДЛО вугілля. За даними слідства, протягом 2014-2015 років окупаційній владі було передано понад 200 млн гривень, усього ж схема коштувала держбюджету близько 1,5 млрд гривень.

Суд має розібратися, чи Петро Порошенко знав та сприяв Віктору Медведчуку передавати гроші проросійським бойовикам на Донбасі у "вугільній справі", а переслідування Порошенка не має політичного характеру, заявив у коментарі Суспільному прессекретар президента Зеленського Сергій Нікіфоров.

Під час судового засідання у "вугільній справі" Порошенко зажадав "розслідування провокації" із замовленням для нього безоплатного адвоката Богдана Глядика. Державне бюро розслідувань стверджує, що воно до цього не причетне. Але сам адвокат заявив, що ДБР справді зверталося по його допомогу.

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід Порошенку у справі про державну зраду — особисте зобов'язання. Порошенко здав паспорти для виїзду за кордон. Прокуратура вимагала взяття під варту і заставу у мільярд гривень, у задоволенні цього клопотання суд відмовив. Офіс генпрокурора оскаржив рішення. Захист Порошенка теж оскаржив запобіжний захід і хоче його скасувати взагалі.

Ще раніше, 6 січня, Печерський суд Києва ухвалив рішення про арешт майна Петра Порошенка. Захист оскаржив це рішення, але в суді його розглянуть не раніше березня 2022 року, бо захворів суддя.

Читайте також

Порошенко, Медведчук і вугілля. У чому звинувачують п'ятого президента

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу