У Глиниці Чернівецької області припинять рух через тимчасовий міст: яка причина

У Глиниці Чернівецької області припинять рух через тимчасовий міст. Це пов'язано з проведенням робіт по продовженню тимчасової технологічної переправи.

Про це повідомили на сторінці Мамаївської громади у Facebook.

Рух для автомобілів буде заборонений з 19 лютого. Ремонт триватиме приблизно тиждень.

Для водіїв оприлюднили схему об’їзду.

Служба автомобільних доріг Схема об'їзду через ремонт мосту

Що відомо

21 жовтня 2021 року перекрили рух мостом через Прут на ділянці у селі Глиниця. Його капітально ремонтують. Для об'їзду встановили три шляхи для машин різного габариту.

2 січня 2022 року тимчасову переправу для будівельної техніки розмило. Там застрягла легкова машина. Її витягували рятувальники. Пізніше там закрили рух для транспорту.

Тимчасова переправа є технологічною для будівельної техніки, втім нею їздили легкові автомобілі. Це найкоротша дорога, щоб добратися у Вижницю. Переправа сполучала село Дубівці та Глиницю. Її побудували поруч з мостом, який наразі ремонтують.

Начальник Служби автомобільних доріг області Ігор Гах рекомендував користуватись схемами об'їзду на час ремонту основного мосту. Втім місцеві їхали тимчасовою переправою, аби не об’їжджати. Гах говорив, що люди роблять це "на свій страх і ризик".

6 січня автомобілям дозволили їздити переправою у Неполоківцях, яка належить гравійно-піщаному заводу.

10 січня в Глиниці вдруге відновили тимчасову переправу, яка зруйнувалась через підняття рівня води в річці.

Згідно з тендерною документацією, ремонт основного мосту мають завершити до кінця 2022 року. Його вартість складає 182 мільйони 500 тисяч гривень.

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