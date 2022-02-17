Художник із Золотоноші, що на Черкащині, Сергій Лобода оздобив малюнками стіни шкільної бібліотеки. Чоловік розповів Суспільному, що працював із задоволенням, бо стимулом для нього були діти.

Восьмикласниця Дарина Куліш розказала, що шкільна бібліотека для неї є особливим місцем, куди вона приходить на перервах.

Суспільне Черкаси Учениця Дарина Куліш

"Тут тихо, можна спокійно виконувати домашні завдання або ж читати книги", – розповіла дівчина.

За словами завідувачки бібліотеки Наталії Кожухар, сучасні діти надають перевагу гаджетам, тому школа має зацікавити їх читанням книг. А оновлений інтер'єр бібліотеки має привабити відвідувачів.

Суспільне Черкаси Завідувачка бібліотеки Наталія Кожухар

"Ми залучаємо дітей до читання із першого класу. Прививаємо любов до книги. І коли вони ще не вміють читати, звичайно, що їх будуть приваблювати ці картинки, і вони будуть сюди бігати", – прокоментувала пані Наталія.

Заступниця директора школи Алла Павленко ініціювала розмалювати стіни бібліотеки. Вона розповіла, що звернулася до художника Сергія Лободи, бо знайома з його творчістю.

Суспільне Черкаси Заступниця директора школи Алла Павленко

"П'ять років тому художник розмалював клас, де навчалася його донька. Після цього ми побували в художній галереї в Злотоноші, поспілкувалися з ним і вирішили, що запросимо до цієї роботи саме випускника нашої школи", – розповіла Алла Павленко

Художник Сергій Лобода сказав, що розфарбував стіну за чотири дні. За його словами, найбільше мотивувало те, що створює ілюстрацію для школярів.

"Діти – це найбільший стимул для цього. Дітки зранку заходили – стояла гола стіна, в обід зайшли – вже на ній щось написано, на другий день – уже малюнок готовий", – прокоментував художник.

Суспільне Черкаси Художник Сергій Лобода

Він розповів, що завданням було не лише розмалювати стіну, а й створити настрій відвідувачам бібліотеки.

"Стіна така світла, хотілося, щоб були не темні кольори, а щось яскраве світленьке", – сказав Сергій Лобода.

Він пояснив: до бібліотеки приходять діти, зокрема, молодших класів, тому хотілося оздобити стіни казковими веселими малюнками. Нині замість світлих стін – тропіки та комахи.

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