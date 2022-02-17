У селі Драбівці, що на Золотоніщині, молодь самотужки взялася робити село комфортним для життя. Створили молодіжний центр, оздобили зупинку, розробили нові заняття в школі, розповів Суспільному голова молодіжної ради "Майбутнє Драбівець" Олександр Баранник.

За словами Олександра Баранника, частину грошей дала сільська рада, решта – спонсори. Не зупинятимуться і на досягнутому.

На в’їзді в село всіх вітає розмальована мальвами та символікою зупинка. У центрі розташована трьохсотрічна дерев’яна козацька церква.

"Церква ще з козацьких часів. Вона кілька разів переносилася і от знайшла-таки спокій на найвищій точці наших Драбівців", — сказав Олександр Баранник.

Суспільне Черкаси Церква у Драбівцях

Олександр Баранник повідомив, що все почалося 2016 року. Тоді драбівчани вирішили взяти все у свої руки. І створили молодіжну раду, яку чоловік нині і очолює:

"Вирішили, що нам десь треба місце, щоб проводити засідання різні. Щоб можна було збиратися, планувати, творити нову історію нашого села".

Де колись була місцева наливайка – тепер молодіжний простір. До ремонту долучилися самі.

"Вимога від сільського голови – ми вам купимо приміщення, але ж ви повинні також свої сили докласти сюди. Ми зробили демонтаж власноруч", — прокоментував Олександр Баранник.

Тепер тут можна грати в настільні ігри, збиратися, обговорювати і створювати нове.

Суспільне Черкаси Анастасія Макарова (ліворуч) з подругою за грою

"Тут ми весело дуже проводимо час і з користю", — розповіла школярка Анастасія Макарова.

Привчають сортувати сміття, а ще створюють нові ідеї. Тепер хочуть перемогти у конкурсі шкільних проєктів.

"У нас є ютуб-канал нашої школи. Нам потрібно, щоб було якісне знімання, камери, штативи, лампи. Щоб було це красивіше", — зазначила Анастасія Макарова.

У цьому центрі хотіли згуртувати більше молоді, сказала і староста села Наталя Таран:

"Щоб більше молоді залишалося в селі, щоб було де проводити дозвілля. Навіть дітки, які закінчили школу, сходяться у наш місцевий молодіжний центр".

І не молодіжним центром єдиним, розповів Олександр Баранник. У школі облаштували стіну для скелелазіння.

Суспільне Черкаси

А на перервах влаштовують руханки.

"Ми це робимо, щоб діти в нашій школі були здоровими", — прокоментував Олександр Баранник.

Суспільне Черкаси Олександр Баранник

Зі слів пана Олександра, своє майбутнє бачить саме у Драбівцях. Колись дружині з донькою не було де й прогулятися. Нині ж тут є дитячий майданчик.

"Ми трішечки зробили таку хитринку невеличку. Ми зробили майданчик на тому місці, де задумали раніше. І коли спонсори побачили, що ми таку справу робимо, вони нам цей майданчик і подарували", — поділився Олександр Баранник.

Чоловік зауважив, що потрібно не лише жалітися, а й щось робити:

"Все починається з ідеї. Я говорив ще молоді на першому засіданні нашої молодіжної ради. Тому ми зробили такий список, по якому ми будемо розвиватися і, повірте, за ці п'ять років все, що ми написали, а це близько 40 пунктів, — половина з нього зробили".

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