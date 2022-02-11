"На крилах успіху": третьокласники черкаської школи на уроках захищають проєкти

У Черкаській школі №13 третьокласників вчать презентувати та захищати проєкти. Це передбачено інтеграційним курсом "На крилах успіху", розповіла Суспільному завідувачка кафедри початкових класів Ольга Кітляр.

Урок Всесвіту в 3-А розпочинається із захисту проєкт із теми "Звірі". Діти підготували доповіді. Назарові Вовку готуватись допомагала мама:

"Ми з мамою знаходили картинки про звірів у зошитах. А деяких тварин малювали", – розповів школяр.

Суспільне Черкаси

Співпраця батьків та дітей – обов’язкова складова курсу, пояснила вчителька початкових класів Ніна Бугаєнко:

"Проєкти – це самостійна робота учнів. Звичайно, батьки допомагають, але діти шукають матеріал самостійно, розміщують його, оформляють, а найголовніше – це захист проєкту".

Готувати проєкти діти вчилися з першого класу, розповіла мама третьокласниці Оксана Терех. Нині дівчинка самостійно щотижня готує тему своєї доповіді.

"У першому класі виникали деякі труднощі, але ми налагодили таку схему, що донька уже самостійно, отримуючи тему проєкту, каже, що потрібно купити, якщо потрібні додаткові матеріали, і ми починаємо з нею працювати. Генератором ідей є дитина".

Працюють школярі за журналами "Світ чекає крилатих", які розраховані на тиждень роботи, пояснила вчителька Ніна Бугаєнко. Таких журналів батьки закуповують на початку року 36 одиниць, за кількістю навчальних тижнів.

Суспільне Черкаси

"Це інтегрований курс. Тут поєднані такі предмети як Всесвіт, математика, українська мова й читання. І якщо тема, наприклад, «‎Тварини», то ми проходимо її на усіх трьох уроках – виконуємо завдання про тварин".

Вивчення однієї теми на різних уроках раніше теж існувало, розповіла завідувачка кафедри вчителів початкових класів Ольга Кітляр. Однак раніше, пояснила вона, це був додатковий освітній метод, а не основний.

Суспільне Черкаси

Педагогиня Ніна Бугаєнко має понад 40 років педагогічного досвіду, працює в школі №13 від дня її заснування. Розповіла, чим тогочасні школярики відрізнялись від сьогоднішніх:

"Діти читали набагато більше і швидше, краще писали, грамотніше. Проєкти теж були, у вигляді рефератів і стінгазет. Було важче, бо не було доступу такого до різних матеріалів. Зараз є інтернет, діти можуть видрукувати все звідти".

На думку вчительки, концентрація на проєктній роботі розвиває у дітей зв’язне мовлення, вміння формулювати думки та правильно їх представляти.

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