Суд Австралії виніс вирок 36-річному Андре Хіменесу Барбосу, який незаконним чином допомагав іноземним студентам знаходити курси та подавав заявки на отримання візи. Шахрай перевів понад 914 тисяч доларів на акаунти казино The Star Casino та Treasury Casino в Австралії – йому присудили 6 років в'язниці, пише Brisbande Times.

"Спочатку чоловік пропонував послуги студентам для оплати курсу або відправлення грошей до Бразилії. До нього зверталися невідомі особи, які хотіли переказати чималі суми до 100 тисяч доларів на рахунки у Бразилії", – ідеться у рішенні суду.

Шахрай вів бізнес через програми для обміну миттєвими повідомленнями, які були зареєстровані на чужі акаунти, а повідомлення в них видалялися через хвилину після їх відправлення.

Барбоса розповів слідчим, як і куди він переказував гроші, а також підтвердив, що знав про нелегальне походження коштів.

Йому загрожувало 25 років позбавлення волі, однак суддя присудила лише 6 років відбути у в'язниці із можливість дострокового звільнення через рік.

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