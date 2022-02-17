На Херсонщині підприємця підозрюють у несплаті податків на 5 мільйонів гривень

Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру підприємцю за ухилення від сплати податків. Як результат, бюджет недоотримав майже 5 мільйонів гривень.
Про це йдеться на сторінці обласної прокуратури у Facebook.
2019-2020 років чоловік купував у населення молоко та постачав його переробнику. Про цьому він залишався на спрощеній системі оподаткування, хоча фактично перевищував ліміти оподатковуваних фінансових операцій. Відповідно приховав реальні розміри доходу, йдеться у повідомленні.
Прокурор подав цивільний позов, а суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваного.
Досудове розслідування триває.
Читайте також:
- Замість навчання – прибуток: на Херсонщині ліцей здав землю підприємцю
- На Херсонщині прокуратура вимагає повернути землю вартістю понад 100 мільйонів гривень
- Ексзаступника начальника поліції Херсонщини підозрюють в отриманні хабаря з вантажних авто
Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон
Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber