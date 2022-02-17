На Херсонщині підприємця підозрюють у несплаті податків на 5 мільйонів гривень

Херсонська обласна прокуратура повідомила про підозру підприємцю за ухилення від сплати податків. Як результат, бюджет недоотримав майже 5 мільйонів гривень.

Про це йдеться на сторінці обласної прокуратури у Facebook.

2019-2020 років чоловік купував у населення молоко та постачав його переробнику. Про цьому він залишався на спрощеній системі оподаткування, хоча фактично перевищував ліміти оподатковуваних фінансових операцій. Відповідно приховав реальні розміри доходу, йдеться у повідомленні.

Прокурор подав цивільний позов, а суд наклав арешт на рухоме та нерухоме майно підозрюваного.

Досудове розслідування триває.

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