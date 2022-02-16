У Чернігові планують витратити понад 7 мільйонів гривень на систему оповіщення

У Чернігові планують витратити понад 7 мільйонів гривень на створення автоматизованої системи централізованого оповіщення. Проєкт програми на 2022-2025 роки розглядатимуть на засіданні виконкому Чернігівської міськради 17 лютого.

Відповідно до пояснювальної записки, діюча система оповіщення у Чернігові в критичному стані, а технологія обробки й передачі інформації застаріла.

Що хочуть зробити

Придбати та встановити 45 електронних сирен нового покоління.

Обладнати автоматизоване робоче місце – пульт керування системою оповіщення.

Встановити програмне забезпечення та провести випробування системи.

Удосконалити місцеву автоматизовану систему централізованого оповіщення доповнити її новими елементами.

Загалом за три роки на виконання програми планують витратити 7 мільйонів 100 тисяч гривень. У 2022 році – 135 тисяч гривень, у 2023 – 3,5 мільйона, у 2024 році – 1,6 мільйона гривень і у 2025 році 1,8 мільйона гривень.

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