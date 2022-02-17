Система оповіщення на Львівщині. Що робити людям із інвалідністю

На Львівщині у 46 територіальних громадах обладнали нову систему оповіщення. Ще 27 планують облаштувати до кінця цього року. Про те, що робити нечуючим, незрячим та людям, які пересуваються на візках, в умовах НС в ефірі програми "Сьогодні. Головне" розповів начальник обласного відділу зв'язку та оповіщення Олег Хомич.

Сурдоперекладачка Олена Чернишова каже, останнім часом до неї звертаються чимало людей із вадами слуху:

"Люди з вадами слуху переживають: яким чином вони мають почути сигнал оповіщення і як вони мають реагувати, коли інформації жестовою мовою не буде. Куди бігти, де це все знаходити і яким чином вони мають діяти?"

За словами начальника обласного відділу зв'язку та оповіщення Олега Хомича, про те, що прозвучала сирена, людей із вадами слуху мають повідомити ті, хто є поруч. Детальнішу інформацію про ситуацію та необхідні дії можна дізнатися по телебаченню:

"Коли ми вмикаємо сигнал "Увага всім", після цього по телебаченню — на каналах "UA: Львів" та "Перший Західний" транслюється повідомлення цивільного захисту, яке буде пояснювати населенню, що саме відбувається та що треба робити. Воно супроводжується сурдоперекладом".

План щодо евакуації незрячих та людей, які пересуваються на візках, має розробити місцева влада, каже Олег Хомич:

"В кожному районі та кожній територіальній громаді має бути план, як діяти в тій чи іншій ситуації і між іншим там має бути передбачено, якщо відбувається евакуація внаслідок бойових дій чи надзвичайних ситуацій, землетрусів, тощо. Місцева влада має знати скільки в них людей із інвалідністю, відповідно до цього планується їхня евакуація, транспортування та інше".

За словами голови Львівської облдержадміністрації Максима Козицького, до кінця року в області планують встановити нову систему оповіщення у всіх громадах.

"В області діє система оповіщення ще старого типу, яка повністю забезпечує оповіщення як таке. Зараз у Львівській області вже другий рік в межах експерименту облаштовують нову систему оповіщення. Наразі вона охоплює 46 громад, ще 5 громад на етапі встановлення нового обладнання. До кінця року планується впровадити нову систему повністю в 73 громадах. Її особливість в тому, що вона зможе працювати навіть при втраті електроенергії протягом 48 годин", — каже Максим Козицький.

За програмою "Безпечна Львівщина" нову систему оповіщення встановлюють за гроші з місцевого та обласного бюджетів. Громада залежно від платоспроможності може покривати від 20 до 80% вартості.

Що відомо

У Львові є понад 7 тисяч укриттів. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради. З них придатними є 5902 підвали та 99 паркінгів .

. На Львівщині триває набір резервістів в батальйони тероборони. Вступити туди можуть чоловіки і жінки віком від 18 до 57 років. Для цього потрібно пройти медичний огляд і мати довідку про несудимість.

14 лютого у Львові відбулося позачергове засідання міської комісії ТЕБ і НС. На ньому розглядали питання забезпечення безперебійної життєдіяльності міста на випадок надзвичайної ситуації. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

На засіданні розглянули питання забезпечення водою у разі повного відімкнення світла. За словами Садового, у разі повного відімкнення електропостачання, Львів готовий надавати мешканцям санітарний об'єм води. Також розглянули питання про збільшення резерву крові. У місті прийняли рішення суттєво збільшити кількість дизель генераторів.

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