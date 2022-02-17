Готуються захищатися: на Миколаївщині формують підрозділ територіальної оборони

Окремий батальйон територіальної оборони військової частини А7355 базується у Миколаївському районі, штаб розташований у приміщенні Миколаївської районної ради. Тут формують сили тероборони, які у разі загрози виконуватимуть певні завдання у межах своєї місцевості.

Про це кореспондентам Суспільного розповів командир окремого батальйону територіальної оборони Сергій Сухарський.

За словами Сергія Сухарського, одним із завдань територіальної оборони є своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості.

"Підрозділи територіальної оборони входять до складу Збройних сил України. Відмінності в тому, що в кожного підрозділу, у кожного роду військ стоять свої функціональні обов’язки і свої завдання. Якщо територіальна оборона конкретно займається на місцях, грубо кажучи, до приходу військ, то війська ведуть вже бойові дії в районі введення дій", — сказав Сергій Сухарський.

Як розповів командир батальйону, участь у територіальній обороні абсолютно добровільна. Особливих вимог до учасників тероборони немає, є лише обмеження за віком — від 18 до 57 років.

"Ті особи, які не проходили військову службу, направляються у навчальні заклади, офіцери відправляються на навчання до військових інститутів", — сказав Сергій Сухарський.

Заступник командира батальйону Артем Смелов працює в штабі. Чоловік закінчив Харківський інститут внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України. В 2014 році був мобілізований у першу хвилю. У 2018 році звільнився за власним бажанням. У 2022 році поновився на службі.

"Це була така провокація, як ми називаємо "ця армія знову вкусила". Я повернувся, спробував ще раз цей "хліб", скучив за цим і знову повернувся", — розповів Артем Смелов.

За словами Артема Смелова, йому цікаво спостерігати за людьми, які приходять на службу.

"Це особовий склад, який взагалі ще не знає, з чим він зіткнувся і ти спостерігаєш за тим, як вчора цивільні люди входять у військову справу, це досить цікаво. Наскільки я бачу, результат вже є. Хоча це і дівчата, у них немає тієї міці в руках, в пальцях, але потрохи вони ознайомлюються, тому там для досвідчених військових воно може здаватися трохи кумедним, але не потрібно судити дуже суворо, бо це дівчата", — сказав Артем Смелов.

Як розповіла рекрут Анна Полосенко, стати військовою хотіла ще у підлітковому віці. У 2021 році дізналася, що формуються батальйони та вирішила спробувати свої сили. Щодня їздить до підрозділу з Нової Одеси, а це близько 30 км. Говорить, що для неї це не є проблемою.

"Патріотичний настрій в усіх присутніх військовослужбовців, тому що вони тут тоді не знаходились. Кожного дня є заради чого їхати на роботу", — сказала Анна Полосенко.

Фото: Ніна Булах/Суспільне Миколаїв Анна Полосенко

Штаб військової частини А7355 з 18 грудня 2022 року орендує приміщення у Миколаївської районної ради. До цього перебували на території обласного військкомату.

Заступник голови Миколаївської районної ради Андрій Добровольський розповів, що приміщення передали в оренду згідно з рішенням сесії за одну гривню на рік.

"Необхідно буде сплачувати тільки вартість комунальних послуг: опалення, електроенергія, відповідно до лічильників, які встановили вже самі орендарі", — сказав Андрій Добровольський.

За словами Сергія Сухацького, батальйон матеріально-технічною базою забезпечений. Все необхідне для занять є.

Що відомо

На території Миколаївської області дислокуються п’ять батальйонів сил територіальної оборони, а саме: Миколаївському, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах.

15 лютого 2022 року на позачерговій сесії депутати Миколаївської обласної ради прийняли цільову програму територіальної оборони у Миколаївській області на 2022 рік. На неї виділили з обласного бюджету два мільйони гривень.

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