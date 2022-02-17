17 лютого на Івано-Франківщині шість сіл залишилися без електропостачання через пориви вітру. Частково знеструмлені вулиці ще 15 міст і сіл. Про це повідомили на Facebook-сторінці "Прикарпаттяобленерго".

Станом на 9:00 через сильний вітер повністю без електропостачання залишилися села Похівка, Новий Мартинів, Тенетники, Підбережжя, Степанівка, Закерничне.

"Енергетики працюють над ліквідацією знеструмлень. Проте синоптики прогнозують пориви вітру до 35 с/м, що може суттєво уповільнити відновлення електропостачання, а також спричинити нові відімкнення", — йдеться у дописі.

Частково знеструмлені вулиці ще 15 міст і сіл. Вимкнення енергетики зафіксували у мережах 0,4 кВ. З переліком населених пунктів можна ознайомитися тут.

У "Прикарпаттяобленерго" інформують, що аварії енергетики зафіксували у високовольтних мережах, а вимкнення зареєстрували по всій області. Телефонні лінії кол-центру компанії перенавантажені дзвінками.

Дізнатись про стан вимкнення можна на офіційному сайті компанії, обравши свій регіон на карті або ж у чат-боті обленерго у Viber.

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