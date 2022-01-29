За ніч з 28 на 29 січня у гірській місцевості Івано-Франківщини на дорогах випало приблизно 15 см снігу. Про це повідомляють на Facebook-сторінці державного підприємства "Дороги Прикарпаття".

"Наші підрядні організації продовжують працювати у штатному режимі. Наразі на дорогах місцевого значення працює спецтехніка", — йдеться у дописі.

Для забезпечення проїзду та протиожеледної обробки доріг державного значення станом на 29 січня 6:00 працювали 43 автомобілі снігоочисної техніки та 57 робітників. Найбільше зусиль зосередили на розчищенні дороги Р-21 Долина — Хуст, повідомили на Facebook-сторінці служби автомобільних доріг в Івано-Франківській області.

За добу на дорогах державного значення області використали 62 тонни піщано-сольової суміші та 142 тонни солі.

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