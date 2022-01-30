Через сильні пориви вітру та сніг на дорозі Долина — Грабів — Цінева, що на Івано-Франківщині, утворилися снігові перемети до двох метрів заввишки. Про це на Facebook-сторінці державного підприємства "Дороги Прикарпаття".

Протяжність ділянки, яку розчищали дорожники біля села Грабів, сягала 2,5 км.

"Від ранку 30 січня тут працюють підрядники. Дороги місцевого значення обслуговують 30 машин снігоочисної техніки", — йдеться у повідомленні.

Перемети заввишки два метри були й на дорозі Калуш — Осмолода, зокрема у селі Гриньків Перегінської територіальної громади Калуського району.

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