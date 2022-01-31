Повалені дерева та знеструмлені села — наслідки негоди на Івано-Франківщині

31 січня через негоду на Івано-Франківщині повністю без електропостачання залишилися три населені пункти, ще один — знеструмлений частково. Про це Суспільному повідомила прессекретарка відділу інформаційної політики "Прикарпаттяобленерго" Юліана Гойло.

"Станом на 8:50 повністю без електропостачання залишилися села Мостище Калуської територіальної громади, Добровляни — Новицької та Колодіївка — Івано-Франківської громади. Частково знеструмлене місто Калуш", — каже Юліана Гойло.

З її слів, на місцях аварій працюють бригади енергетиків.

Компанія закликає прикарпатців інформувати про обірвані електромережі та пошкоджені підстанції. Якщо телефонні лінії компанії перевантажені, можна писати на сторінку "Прикарпаттяобленерго" у Facebook.

Упродовж 30 січня прикарпатські надзвичайники щонайменше п'ять разів розрізали дерева, які через вітер падали на проїзні відтинки доріг, повідомляють Суспільному в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Чотири рази рятувальники вирушали у Рогатинську територіальну громаду:

приблизно о 8:20 — у село Конюшки;

опівдні — у село Підгороддя;

о 13:25 та о 18:15 — у Рогатин.

Крім того, приблизно о 15:00 допомога рятувальників знадобилася в Івано-Франківську на вулиці Тролейбусній. Там дерево впало на дорогу і перегородило рух водіям автомобілей.

Що відомо

Упродовж доби 31 січня на Івано-Франківщині синоптики прогнозують сильний вітер, 25-30 м/с, значний мокрий сніг, хуртовину та ожеледицю на дорогах. Крім того, рятувальники попереджають про сніголавинну небезпеку третього рівня у горах Івано-Франківської області.

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