У Калуші на Івано-Франківщині муніципали оштрафували трьох паліїв сухостою

17 лютого у мікрорайоні Височанки у Калуші під час профілактичного рейду рятувальники та працівники муніципальної варти виявили трьох паліїв сухої трави. Їх оштрафували. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Як ідеться у дописі, "трьох чоловіків спіймали, коли ті спалювали бадилля та сміття". Муніципали склали на паліїв адмінпротоколи.
Загалом від початку року прикарпатські рятувальники виїжджали на гасіння сухої трави та сміття більш як 60 разів. Загальна площа цих загорянь становить понад 8 га.
Держслужба з надзвичайних ситуацій в області інформує, що пожежі гасили більш як 200 рятувальників за допомогою понад 50 спецавтомобілів.
Впродовж минулого тижня (7-13 лютого — ред.) на Івано-Франківщині рятувальники понад 40 разів виїжджали гасити сухостій.
Надзвичайники наголошують на тому, що пожежі в екосистемах можуть спричинити тяжкі наслідки:
- неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;
- руйнування родючого шару ґрунту;
- загибель тварин.
Згідно із законом, який забороняє спалювання сухостою, паліям загрожує адміністративна відповідальність. Зокрема, за порушення пожежної безпеки у лісі порушники повинні сплатити штраф від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів громадян. Посадовцям загрожує штраф від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів.
За знищення чи пошкодження лісу через необережне поводження з вогнем та порушення пожежної безпеки у лісі закон передбачає покарання у вигляді штрафу від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів. Посадовцям — від 600 до 1 800 неоподатковуваних мінімумів.
За спалювання сухостою українцям загрожує штраф від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а посадовцям — від 900 до 1 260.
За підпал на території природно-заповідних фондів передбачений штраф від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадовців штраф становить від 1 260 до 1 800 неоподатковуваних мінімумів.
Читайте також
- Прикарпатські рятувальники 18 разів за добу виїжджали гасити пожежі сухої трави
- На Франківщині у 2021 році зменшилася кількість пожеж: рятувальники назвали причини
- У селах на Франківщині поліцейські оштрафували паліїв трави та сміття
- У селі на Івано-Франківщині горіло 2 000 м² сухостою
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!