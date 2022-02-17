У Калуші на Івано-Франківщині муніципали оштрафували трьох паліїв сухостою

17 лютого у мікрорайоні Височанки у Калуші під час профілактичного рейду рятувальники та працівники муніципальної варти виявили трьох паліїв сухої трави. Їх оштрафували. Про це повідомляють на Facebook-сторінці Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Як ідеться у дописі, "трьох чоловіків спіймали, коли ті спалювали бадилля та сміття". Муніципали склали на паліїв адмінпротоколи.

Фото: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області Паліїв зловили на гарячому, коли вони спалювали бадилля та сміття в місті Калуші

Загалом від початку року прикарпатські рятувальники виїжджали на гасіння сухої трави та сміття більш як 60 разів. Загальна площа цих загорянь становить понад 8 га.

Держслужба з надзвичайних ситуацій в області інформує, що пожежі гасили більш як 200 рятувальників за допомогою понад 50 спецавтомобілів.

Впродовж минулого тижня (7-13 лютого — ред.) на Івано-Франківщині рятувальники понад 40 разів виїжджали гасити сухостій.

Фото: ГУ ДСНС України в Івано-Франківській області Паліїв сухостою оштрафували

Надзвичайники наголошують на тому, що пожежі в екосистемах можуть спричинити тяжкі наслідки:

неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та споруди, що розташовані поблизу;

руйнування родючого шару ґрунту;

загибель тварин.

Згідно із законом, який забороняє спалювання сухостою, паліям загрожує адміністративна відповідальність. Зокрема, за порушення пожежної безпеки у лісі порушники повинні сплатити штраф від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів громадян. Посадовцям загрожує штраф від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів.

За знищення чи пошкодження лісу через необережне поводження з вогнем та порушення пожежної безпеки у лісі закон передбачає покарання у вигляді штрафу від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів. Посадовцям — від 600 до 1 800 неоподатковуваних мінімумів.

За спалювання сухостою українцям загрожує штраф від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а посадовцям — від 900 до 1 260.

За підпал на території природно-заповідних фондів передбачений штраф від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадовців штраф становить від 1 260 до 1 800 неоподатковуваних мінімумів.

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