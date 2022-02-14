Прикарпатські рятувальники 18 разів за добу виїжджали гасити пожежі сухої трави

Впродовж 15 лютого рятувальники 18 разів виїжджали гасити пожежі сухої трави в Івано-Франківській області. Про це Суспільному повідомила речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Христина Перцович.

З її слів, найбільші площі займань зафіксували у селах Старі Кривотули — 1,6 га, в Одаєві — 2 га, Гончарівці — 500 м², а також у Калуші — 1000 м².

"Рятувальники швидко загасили пожежі та не допустили поширення вогню на більші площі. Причини загорянь встановлюються", — розповіла Христина Перцович.

З початку 2022 року, каже речниця, прикарпатські надзвичайники виїжджали на гасіння пожеж сухої трави та сміття понад 50 разів на території понад 7 га. До ліквідації займань залучали більше ніж 200 надзвичайників та 50 спецавтомобілів.

Згідно із законом, який забороняє спалювання сухостою, паліям загрожує адміністративна відповідальність. Зокрема, за порушення пожежної безпеки у лісі порушники повинні сплатити штраф від 90 до 270 неоподатковуваних мінімумів громадян. Посадовцям загрожує штраф від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів.

За знищення чи пошкодження лісу через необережне поводження з вогнем та порушення пожежної безпеки у лісі закон передбачає покарання у вигляді штрафу від 270 до 900 неоподатковуваних мінімумів. Посадовцям — від 600 до 1 800 неоподатковуваних мінімумів.

За спалювання сухостою українцям загрожує штраф від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а посадовцям — від 900 до 1 260.

За підпал на території природно-заповідних фондів передбачений штраф від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Для посадовців штраф становить від 1 260 до 1 800 неоподатковуваних мінімумів.

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