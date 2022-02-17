За добу на Сумщині коронавірус підтвердили майже в півтори тисячі людей

На Сумщині за останню добу, 16 лютого, COVID-19 виявили у 1408 людей. Про це зранку 17 лютого повідомили на сайті Сумської облдержадміністрації.

Від ускладнень хвороби померли 11 людей: по три — у Сумському та Роменському, по дві — в Конотопському та Шосткинському, одна — в Охтирському.

Одужання підтвердили у 1522 мешканців області.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 177 041 людини. З них 3151 людина померла. Одужання підтвердили у 146 566 мешканців області.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині, за даними РНБО, отримали 320 людей, другу дозу – 706 людей, вакцинувалися бустерною дозою 1414 людей. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 448 692 людини, двома дозами – 432 287, бустерною — 19 020.

На Сумщині, за інформацією РНБО, на 48% заповнені ліжка в лікарнях області, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключена 41 людина, з яких 31 – в Сумах.

Що відомо