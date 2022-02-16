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COVID-19 за добу виявили у 1 012 волинян, 13 людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 за добу виявили у 1 012 волинян, 13 людей померли

Лариса Літвицька
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COVID-19 за добу виявили у 1 012 волинян, 13 людей померли Фото: УНІАН

За останню добу на Волині зафіксували 1 012 нових випадків коронавірусної інфекції, 13 — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 16 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 1 403 людини. 13 людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби:

  • Луцький район – 8 випадків: Луцька ТГ – 4, Горохівська ТГ, Мар’янівська ТГ, Колківськівська ТГ та Городищенська ТГ – по 1;
  • Володимир-Волинський район – 2 випадки: Іваничівська ТГ та Павлівська ТГ;
  • Камінь-Каширський район – 1 випадок: Любешівська ТГ;
  • Ковельський район – 2 випадки: Ковельська ТГ та Турійська ТГ.

За добу методом ПЛР протестували 1 651 людину. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

  • Луцька ТГ – 290
  • Боратинська ТГ – 30
  • Берестечківська ТГ – 3
  • Городищенська ТГ – 7
  • Горохівська ТГ – 10
  • Доросинівська ТГ – 4
  • Ківерцівська ТГ – 52
  • Колківська ТГ – 3
  • Копачівська ТГ – 2
  • Мар’янівська ТГ —   3
  • Олицька ТГ  — 5
  • Підгайцівска ТГ – 82
  • Торчинська ТГ – 6
  • Рожищенська ТГ – 11
  • Цуманська   ТГ — 6
  • Володимир-Волинська ТГ – 54
  • Затурцівська ТГ — 7
  • Зимнівська ТГ – 13
  • Іваничівська  ТГ — 6
  • Литовезька ТГ — 0
  • Локачинська ТГ —  5
  • Нововолинська ТГ –76
  • Оваднівська ТГ- 6
  • Павлівська ТГ – 5
  • Поромівська ТГ — 1
  • Устилузька  ТГ — 19
  • К. Каширська ТГ – 9
  • Любешівська ТГ – 29
  • Маневицька ТГ – 17
  • Прилісненська ТГ – 5
  • Сошичненська ТГ — 1
  • Велицька ТГ – 10
  • Вишнівська ТГ — 0
  • Голобська ТГ – 16
  • Головненська ТГ — 1
  • Дубечненська  ТГ — 1
  • Дубівська  ТГ – 5
  • Заболоттівська ТГ — 0
  • Забродівська ТГ — 1
  • Ковельська ТГ – 123
  • Колодяжненська ТГ – 9
  • Луківська ТГ — 0
  • Люблинецька ТГ – 20
  • Любомльська ТГ – 2
  • Поворська ТГ — 3
  • Ратнівська ТГ – 6
  • Рівненська ТГ — 0
  • Самарівська ТГ – 0
  • Сереховичівська ТГ – 5
  • Смідинська ТГ — 1
  • Старовижівська ТГ — 12
  • Турійська ТГ – 18
  • Шацька ТГ — 12

За весь час пандемії в області захворіли 125 850 волинян. 109 107 людей одужали від COVID-19. 2 355 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 179 недужих на коронавірус волинян та 15 летальних випадків.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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