COVID-19 за добу виявили у 1 012 волинян, 13 людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 1 012 нових випадків коронавірусної інфекції, 13 — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 16 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Упродовж доби в області одужали 1 403 людини. 13 людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби:

Луцький район – 8 випадків: Луцька ТГ – 4, Горохівська ТГ, Мар’янівська ТГ, Колківськівська ТГ та Городищенська ТГ – по 1;

Володимир-Волинський район – 2 випадки: Іваничівська ТГ та Павлівська ТГ;

Камінь-Каширський район – 1 випадок: Любешівська ТГ;

Ковельський район – 2 випадки: Ковельська ТГ та Турійська ТГ.

За добу методом ПЛР протестували 1 651 людину. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

Луцька ТГ – 290

Боратинська ТГ – 30

Берестечківська ТГ – 3

Городищенська ТГ – 7

Горохівська ТГ – 10

Доросинівська ТГ – 4

Ківерцівська ТГ – 52

Колківська ТГ – 3

Копачівська ТГ – 2

Мар’янівська ТГ — 3

Олицька ТГ — 5

Підгайцівска ТГ – 82

Торчинська ТГ – 6

Рожищенська ТГ – 11

Цуманська ТГ — 6

Володимир-Волинська ТГ – 54

Затурцівська ТГ — 7

Зимнівська ТГ – 13

Іваничівська ТГ — 6

Литовезька ТГ — 0

Локачинська ТГ — 5

Нововолинська ТГ –76

Оваднівська ТГ- 6

Павлівська ТГ – 5

Поромівська ТГ — 1

Устилузька ТГ — 19

К. Каширська ТГ – 9

Любешівська ТГ – 29

Маневицька ТГ – 17

Прилісненська ТГ – 5

Сошичненська ТГ — 1

Велицька ТГ – 10

Вишнівська ТГ — 0

Голобська ТГ – 16

Головненська ТГ — 1

Дубечненська ТГ — 1

Дубівська ТГ – 5

Заболоттівська ТГ — 0

Забродівська ТГ — 1

Ковельська ТГ – 123

Колодяжненська ТГ – 9

Луківська ТГ — 0

Люблинецька ТГ – 20

Любомльська ТГ – 2

Поворська ТГ — 3

Ратнівська ТГ – 6

Рівненська ТГ — 0

Самарівська ТГ – 0

Сереховичівська ТГ – 5

Смідинська ТГ — 1

Старовижівська ТГ — 12

Турійська ТГ – 18

Шацька ТГ — 12

За весь час пандемії в області захворіли 125 850 волинян. 109 107 людей одужали від COVID-19. 2 355 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 179 недужих на коронавірус волинян та 15 летальних випадків.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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