COVID-19 за добу виявили у 1 012 волинян, 13 людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 1 012 нових випадків коронавірусної інфекції, 13 — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 16 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Упродовж доби в області одужали 1 403 людини. 13 людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби:
- Луцький район – 8 випадків: Луцька ТГ – 4, Горохівська ТГ, Мар’янівська ТГ, Колківськівська ТГ та Городищенська ТГ – по 1;
- Володимир-Волинський район – 2 випадки: Іваничівська ТГ та Павлівська ТГ;
- Камінь-Каширський район – 1 випадок: Любешівська ТГ;
- Ковельський район – 2 випадки: Ковельська ТГ та Турійська ТГ.
За добу методом ПЛР протестували 1 651 людину. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:
- Луцька ТГ – 290
- Боратинська ТГ – 30
- Берестечківська ТГ – 3
- Городищенська ТГ – 7
- Горохівська ТГ – 10
- Доросинівська ТГ – 4
- Ківерцівська ТГ – 52
- Колківська ТГ – 3
- Копачівська ТГ – 2
- Мар’янівська ТГ — 3
- Олицька ТГ — 5
- Підгайцівска ТГ – 82
- Торчинська ТГ – 6
- Рожищенська ТГ – 11
- Цуманська ТГ — 6
- Володимир-Волинська ТГ – 54
- Затурцівська ТГ — 7
- Зимнівська ТГ – 13
- Іваничівська ТГ — 6
- Литовезька ТГ — 0
- Локачинська ТГ — 5
- Нововолинська ТГ –76
- Оваднівська ТГ- 6
- Павлівська ТГ – 5
- Поромівська ТГ — 1
- Устилузька ТГ — 19
- К. Каширська ТГ – 9
- Любешівська ТГ – 29
- Маневицька ТГ – 17
- Прилісненська ТГ – 5
- Сошичненська ТГ — 1
- Велицька ТГ – 10
- Вишнівська ТГ — 0
- Голобська ТГ – 16
- Головненська ТГ — 1
- Дубечненська ТГ — 1
- Дубівська ТГ – 5
- Заболоттівська ТГ — 0
- Забродівська ТГ — 1
- Ковельська ТГ – 123
- Колодяжненська ТГ – 9
- Луківська ТГ — 0
- Люблинецька ТГ – 20
- Любомльська ТГ – 2
- Поворська ТГ — 3
- Ратнівська ТГ – 6
- Рівненська ТГ — 0
- Самарівська ТГ – 0
- Сереховичівська ТГ – 5
- Смідинська ТГ — 1
- Старовижівська ТГ — 12
- Турійська ТГ – 18
- Шацька ТГ — 12
За весь час пандемії в області захворіли 125 850 волинян. 109 107 людей одужали від COVID-19. 2 355 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 1 179 недужих на коронавірус волинян та 15 летальних випадків.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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