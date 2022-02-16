За добу COVID-19 діагностували у 919 мешканців Львівщини

На ранок 16 лютого на Львівщині зареєстрували 919 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 1609 людей одужали, 28 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 2867 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 919 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки інфікування COVID–19 зареєстрували:

Дрогобицький район: 22;

Золочівський район: 80;

Львівський район: 403 (м. Львів – 216);

Самбірський район: 18;

Стрийський район: 241;

Яворівський район: 52;

Червоноградський район: 103.

У стаціонарах лікарень області перебуває 1586 людей. Ліжкова мережа заповнена на 29,89%. У реанімації перебуває 133 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 52.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 295 970 людей. 227 618 мешканців Львівщини одужали, 6465 – померли.

Що відомо

На ранок 15 лютого на Львівщині зареєстрували 999 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 1332 мешканці області одужали, 16 – померли.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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