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Понад 700 людей прийшли на День єднання в тернопільський парк
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Понад 700 людей прийшли на День єднання в тернопільський парк

Ірина Моргун
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Понад 700 людей прийшли на День єднання в тернопільський парк Суспільне Тернопіль

Тернополяни вперше відсвяткували День єднання. Захід відбувся в парку Топільче біля найбільшого прапора України в області. Там зібралися 700 людей.

Про це Суспільному повідомила речниця облдержадміністрації Ганна Василенко.

Тут зібралися військовослужбовці, поліцейські, нацгвардійці та рятувальники. Серед них – пожежник Ігор Невінський. В рятувальній службі чоловік працює більше 20-ти років.

Понад 700 людей прийшли на День єднання в тернопільський паркСуспільне Тернопіль

Ігор Невінський

"На жаль, наш не дуже хороший сусід нам загрожує війною, тому українці повинні зараз гуртуватися, бути єдиними. Ми як рятувальники також є єдина команда, є єдина структура, які завжди готові прийти людям на допомогу".

Прийшли відсвяткувати День єднання й спортсмени-олімпійці. Юліанна Туницька нещодавно повернулася з Олімпійських ігор, де представляла Україну в санному спорті.

"Це все-таки досить важливий день для всіх українців, адже День єднання – це коли всі українці згуртовуються і показують, що ми є сильна нація, що ми сильні, що ми нічого не боїмося".

Понад 700 людей прийшли на День єднання в тернопільський паркСуспільне Тернопіль

Юліанна Туницька

О 10 годині хор "Бревіс" у супроводі військового оркестру 44 артилерійської бригади виконав гімн України. Український прапор підняли на висоту 50 метрів. Потім священники різних конфесій разом молилися за мир в Україні.

Понад 700 людей прийшли на День єднання в тернопільський паркСуспільне Тернопіль

Гімн співали разом з хором в супроводі оркестру

"Патріотизм полягає не в тому, щоб ненавидіти ворога, а патріотизм полягає в тому, щоб любити свою землю, свій народ. Нехай ми навчимося цієї любові і завдяки цій любові Україна стає все сильнішою", – каже Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної Церкви України Нестор.

На завершення пластуни, школярі та студенти зав’язали військовослужбовцям синьо-жовті стрічки на знак єдності. Олександр Бородайко служить у Збройних силах України 6 років. Воював на території Донецької та Луганської областей.

Понад 700 людей прийшли на День єднання в тернопільський паркСуспільне Тернопіль

День єднання в тернопільському парку

"День єднання – це, перш за все, для нас символ того, що ми робили з 2014 року, з чого ми починали, та точка, до якої ми дійшли на даний час. Ми всі об’єднуємося для того, щоб протистояти збройній агресії Російської Федерації", – розповів чоловік.

Понад 700 людей прийшли на День єднання в тернопільський паркСуспільне Тернопіль

У Тернополі відзначили День єднання

"Формат святкування ми визначили швидко. День єднання – це українська символіка, це гімн України, це прапор України, ні в кого не було сумнівів, що робити. Вирішили обов’язково запросити військових, бо обов’язково сьогодні маємо підтримати їх. Щоб вони відчували нашу підтримку, що Україна єдина і ми потужний тил. Були присутні представники обласної ради, депутатський корпус, обласна державна адміністрація, Тернопільська міська рада. Всі відгукнулися на цей клич, нікому особливо не потрібно було запрошень", каже речниця облдержадміністрації Ганна Василенко.

Нагадаємо, два дні тому президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців оголосив 16-те лютого Днем єднання. Таке рішення, прийняв через напруженість навколо ескалації на кордоні з Росією. За словами Зеленського, це свято має згуртувати українців навколо національної ідеї. Відтепер цей день на державному рівні відзначатимуть щороку.

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