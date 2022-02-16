Понад 700 людей прийшли на День єднання в тернопільський парк

Тернополяни вперше відсвяткували День єднання. Захід відбувся в парку Топільче біля найбільшого прапора України в області. Там зібралися 700 людей.

Про це Суспільному повідомила речниця облдержадміністрації Ганна Василенко.

Тут зібралися військовослужбовці, поліцейські, нацгвардійці та рятувальники. Серед них – пожежник Ігор Невінський. В рятувальній службі чоловік працює більше 20-ти років.

Суспільне Тернопіль Ігор Невінський

"На жаль, наш не дуже хороший сусід нам загрожує війною, тому українці повинні зараз гуртуватися, бути єдиними. Ми як рятувальники також є єдина команда, є єдина структура, які завжди готові прийти людям на допомогу".

Прийшли відсвяткувати День єднання й спортсмени-олімпійці. Юліанна Туницька нещодавно повернулася з Олімпійських ігор, де представляла Україну в санному спорті.

"Це все-таки досить важливий день для всіх українців, адже День єднання – це коли всі українці згуртовуються і показують, що ми є сильна нація, що ми сильні, що ми нічого не боїмося".

Суспільне Тернопіль Юліанна Туницька

О 10 годині хор "Бревіс" у супроводі військового оркестру 44 артилерійської бригади виконав гімн України. Український прапор підняли на висоту 50 метрів. Потім священники різних конфесій разом молилися за мир в Україні.

Суспільне Тернопіль Гімн співали разом з хором в супроводі оркестру

"Патріотизм полягає не в тому, щоб ненавидіти ворога, а патріотизм полягає в тому, щоб любити свою землю, свій народ. Нехай ми навчимося цієї любові і завдяки цій любові Україна стає все сильнішою", – каже Архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної Церкви України Нестор.

На завершення пластуни, школярі та студенти зав’язали військовослужбовцям синьо-жовті стрічки на знак єдності. Олександр Бородайко служить у Збройних силах України 6 років. Воював на території Донецької та Луганської областей.

Суспільне Тернопіль День єднання в тернопільському парку

"День єднання – це, перш за все, для нас символ того, що ми робили з 2014 року, з чого ми починали, та точка, до якої ми дійшли на даний час. Ми всі об’єднуємося для того, щоб протистояти збройній агресії Російської Федерації", – розповів чоловік.

Суспільне Тернопіль У Тернополі відзначили День єднання

"Формат святкування ми визначили швидко. День єднання – це українська символіка, це гімн України, це прапор України, ні в кого не було сумнівів, що робити. Вирішили обов’язково запросити військових, бо обов’язково сьогодні маємо підтримати їх. Щоб вони відчували нашу підтримку, що Україна єдина і ми потужний тил. Були присутні представники обласної ради, депутатський корпус, обласна державна адміністрація, Тернопільська міська рада. Всі відгукнулися на цей клич, нікому особливо не потрібно було запрошень", – каже речниця облдержадміністрації Ганна Василенко.

Нагадаємо, два дні тому президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до українців оголосив 16-те лютого Днем єднання. Таке рішення, прийняв через напруженість навколо ескалації на кордоні з Росією. За словами Зеленського, це свято має згуртувати українців навколо національної ідеї. Відтепер цей день на державному рівні відзначатимуть щороку.

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