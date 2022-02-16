16 лютого у приміщенні телецентру на Театральній, 7, волонтери Червоного Хреста провели тренінг для працівників Житомирської філії Суспільного, навчивши їх надавати першу домедичну допомогу.

Ініціював проведення навчань виконуючий обов’язки продюсера Житомирської філії Суспільного Дмитро Клименко.

"Ситуація, що склалася у нашій країні, спонукає до того, щоб кожен громадянин був обізнаний і вмів надати допомогу до прибуття медиків. Тим більше це стосується журналістів, які завжди перебувають у самому центрі подій. До того ж, ці навички є актуальними і в більш спокійні та мирні часи. Ми вийшли на зв'язок з волонтерами Червоного Хреста, які згодилися прийти і провести для нас навчання. Головне завдання – відпрацювати алгоритм дій. Кожна людина має знати, як діяти у разі, якщо вона стала свідком надзвичайної події, ДТП або, якщо іншій людині стало погано на вулиці", – розповів Дмитро Клименко.

Фото: Суспільне Житомир Дмитро Клименко каже, що у разі надзвичайної ситуації журналісти мають вміти надавати першу допомогу

Фото: Суспільне Житомир Тренінг проводила волонтерка Червоного Хреста

Всі вправи учасники тренінгу робили під керівництвом інструкторки з першої домедичної допомоги Житомирської обласної організації товариства Червоного Хреста України Ольги Білаш.

"Домедична допомога – це та допомога, яка надається до приїзду швидкої. Сьогодні я продемонструвала, як робити серцево-легеневу реанімацію, коротко розказала про правила першої допомоги – на що важливо звертати увагу, що та як треба робити, захистивши при цьому себе", – каже Ольга Білаш.

Фото: Суспільне Житомир Волонтерка Ольга Білаш розповіла про правила першої домедичної допомоги

Фото: Суспільне Житомир Працівникам Суспільного розповіли, що саме потрібно робити у разі надзвичайної ситуації

Під час навчань працівники філії Суспільного прослухали теоретичну частину і на практиці відпрацювали навички з надання домедичної допомоги.

"Виявляється, коли робиш реанімацію, то натискати треба досить сильно, хоча спочатку я думала, що це легше, – говорить звукорежисерка Наталія Лук'янчук. – Мабуть, якби це була жива людина, я злякалася б таке робити. Та після того, як спробувала, тепер відчуваю себе впевненіше. І якщо станеться у житті така ситуація, я вже зможу надати подібну допомогу".

Фото: Суспільне Житомир Наталія Лук'янчук каже, що тепер почуватиметься впевненіше, якщо доведеться робити комусь серцево-легеневу реанімацію

Фото: Суспільне Житомир Після теорії журналістам показала, як на практиці використовувати здобуті знання

За словами волонтерки Ольги Білаш, перед тим, як надати постраждалому допомогу, треба подбати про власний захист – оглянути місцевість і переконатися, що вам нічого не загрожує.

"Якщо людина лежить нерухомо, спочатку гукніть до неї, запитавши, чи у неї все в порядку, і кілька секунд почекайте. Не отримавши відповіді, підійдіть і плесніть в долоні біля вуха цієї людини. Легенько торкніться її плечей. Якщо людина не реагує, це означає, що вона без свідомості. Тоді треба перевірити, чи є дихання. Для цього кладемо руку на грудну клітку і відраховуємо 10 секунд. Не відчувши за цей час дихання, оглядаємо ротову порожнину, викликаємо швидку і робимо серцево-легеневу реанімацію до її приїзду. Насправді серцево-легенева реанімація – це важкий та дуже енергозатратний процес. Робимо тридцять натискань глибиною у чотири-шість сантиметрів. За секунду повинно бути півтора-два удари", – розповідає волонтерка.

Фото: Суспільне Житомир Ольга Білаш показала, як робити серцево-легеневу реанімацію

Фото: Суспільне Житомир Тетяна Іскоростенська каже, що головне – відпрацювати алгоритм дій

Ще одна учасниця тренінгу – ведуча програми "Сьогодні.Головне" на каналі UA:Житомир Тетяна Іскоростенська – каже, що завдяки здобутим знанням за потреби тепер зможе врятувати людське життя.

"За своє життя я була в таких ситуаціях і бачила, як це роблять інші люди. І весь час думала: а що буде, якщо раптом трапиться подібна ситуація, а поруч в той момент, крім мене, нікого не буде? Як мені поводитися? Що робити? І ось сьогодні я зрозуміла, що нічого складного немає. Треба просто знати алгоритм дій в певній кризовій ситуації", – говорить Тетяна Іскоростенська.

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