У Житомирі горів МАФ

16 лютого у Житомирі на вулиці Вітрука горів МАФ. Про це з місця події повідомила кореспондентка Суспільного Ольга Степуренко.

За її словами, пожежа сталася в МАФі "Жигуль". Загоряння гасили дві пожежні машини.

Фото: Суспільне Житомир

Суспільне чекає на коментар представників ДСНС у Житомирській області.

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