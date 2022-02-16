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У Житомирі горів МАФ
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У Житомирі горів МАФ

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Леонід Мацієвський Ольга Степуренко
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У Житомирі горів МАФ Фото: Суспільне Житомир

16 лютого у Житомирі на вулиці Вітрука горів МАФ. Про це з місця події повідомила кореспондентка Суспільного Ольга Степуренко.

За її словами, пожежа сталася в МАФі МАФ – мала архітектурна форма"Жигуль". Загоряння гасили дві пожежні машини.

У Житомирі горів МАФФото: Суспільне Житомир

Суспільне чекає на коментар представників ДСНС у Житомирській області.

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