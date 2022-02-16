130 мільйонів на дорогу – у Житомирі почали капітальний ремонт вулиці Київської

16 лютого у Житомирі почали капітальний ремонт вулиці Київської – від вулиці Хлібної до Небесної Сотні. На ремонт дорожнього полотна за рахунок співфінансування з місцевого та обласного бюджетів виділили 130 мільйонів гривень. Про це Суспільному розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук.

За його словами, капітальний ремонт включатиме в себе заміну асфальтного покриття проїжджої частини та тротуарів.

"Замовником є обласна державна адміністрація. Проєкт виготовило управління капітального будівництва Житомирської міської ради. Підрядник уже визначений, це "Автомагістраль". Роботи розпочалися із сьогоднішнього дня (16 лютого – ред.). Капітальний ремонт передбачає заміну асфальтобетону, бортів та тротуарів. Все буде зроблено в комплексі – і тротуари, і дорожнє покриття. Знаки, озеленення люки – все входить у капітальний ремонт. Загальний графік виконання робіт – до першого грудня. Якщо будуть дозволяти погодні умови, то будемо рухатися і йти до вулиці Східної", – каже Олександр Шевчук.

Фото: Суспільне Житомир Олександр Шевчук каже, що на ремонт вулиці витратять 130 мільйонів гривень

Фото: Суспільне Житомир Вулицю Київську ремонтуватимуть на відрізку від Хлібної до Небесної Сотні

Вдень на вулиці Київській працювала фрезерувальна машина, яка зрізала старий асфальт.

"Машина призначена для зняття асфальтобетонного покриття від нуля до 30 сантиметрів вглиб, – розповідає оператор машини Віктор. – Ширина барабану складає два метри. Ми все виконуємо по лазерному датчику. Машина робить профіль нахилу, у який закладено 2,5 проміле – все робиться автоматично і вирівнюється проїжджа частина дороги".

Фото: Суспільне Житомир Оператор фрезерувальної машини Віктор розповів, що роботи виконують з використанням лазерного датчика

Кореспонденти Суспільного поспілкувалися на вулицях міста із перехожими, запитавши їх, що вони думають про ремонт Київської.

"Звичайно, що треба ремонтувати – це ж наше місто, – говорить Микола Ракович. – Це добре, що дорогами займаються, бо вони у дуже поганому стані".

Фото: Суспільне Житомир Микола Ракович каже, що підтримує ремонти доріг у місті

"Все, що роблять – це добре. Це краса, чистота, менше забрудненості, менше машини витрачають бензин, менше псуються", – каже Олександр Грищенко.

Фото: Суспільне Житомир Олександр Грищенко каже, що після ремонту вулиці виглядають охайніше

Житомирянки Марія Ващенко та Олена Лухта говорять, що підтримують ініціативу щодо заміни тротуарів, адже це полегшить пересування дитячих візочків.

Фото: Суспільне Житомир За словами водія Юрія Крейдича, завдяки ремонту автівки зазнаватимуть меншої кількості ушкоджень

"Ремонт дуже потрібен, бо дороги у поганому стані і хочеться, щоб у Житомирі їх відремонтували. Машини тоді не будуть нищитися", – каже водій з 25-річним стажем Юрій Крейдич.

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