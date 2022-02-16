130 мільйонів на дорогу – у Житомирі почали капітальний ремонт вулиці Київської

16 лютого у Житомирі почали капітальний ремонт вулиці Київської – від вулиці Хлібної до Небесної Сотні. На ремонт дорожнього полотна за рахунок співфінансування з місцевого та обласного бюджетів виділили 130 мільйонів гривень. Про це Суспільному розповів заступник Житомирського міського голови Олександр Шевчук.
За його словами, капітальний ремонт включатиме в себе заміну асфальтного покриття проїжджої частини та тротуарів.
"Замовником є обласна державна адміністрація. Проєкт виготовило управління капітального будівництва Житомирської міської ради. Підрядник уже визначений, це "Автомагістраль". Роботи розпочалися із сьогоднішнього дня (16 лютого – ред.). Капітальний ремонт передбачає заміну асфальтобетону, бортів та тротуарів. Все буде зроблено в комплексі – і тротуари, і дорожнє покриття. Знаки, озеленення люки – все входить у капітальний ремонт. Загальний графік виконання робіт – до першого грудня. Якщо будуть дозволяти погодні умови, то будемо рухатися і йти до вулиці Східної", – каже Олександр Шевчук.
Вдень на вулиці Київській працювала фрезерувальна машина, яка зрізала старий асфальт.
"Машина призначена для зняття асфальтобетонного покриття від нуля до 30 сантиметрів вглиб, – розповідає оператор машини Віктор. – Ширина барабану складає два метри. Ми все виконуємо по лазерному датчику. Машина робить профіль нахилу, у який закладено 2,5 проміле – все робиться автоматично і вирівнюється проїжджа частина дороги".
Кореспонденти Суспільного поспілкувалися на вулицях міста із перехожими, запитавши їх, що вони думають про ремонт Київської.
"Звичайно, що треба ремонтувати – це ж наше місто, – говорить Микола Ракович. – Це добре, що дорогами займаються, бо вони у дуже поганому стані".
"Все, що роблять – це добре. Це краса, чистота, менше забрудненості, менше машини витрачають бензин, менше псуються", – каже Олександр Грищенко.
Житомирянки Марія Ващенко та Олена Лухта говорять, що підтримують ініціативу щодо заміни тротуарів, адже це полегшить пересування дитячих візочків.
"Ремонт дуже потрібен, бо дороги у поганому стані і хочеться, щоб у Житомирі їх відремонтували. Машини тоді не будуть нищитися", – каже водій з 25-річним стажем Юрій Крейдич.
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