16 лютого у Житомирі поліція отримала повідомлення від аноніма про замінування громадських об'єктів на Крошні. Правоохоронці перевіряють цю інформацію. Про це в своєму каналі у Telegram повідомила Житомирська міська рада.

Повідомлення надійшло на лінію "102" о 18:30. Анонім повідомив про ймовірне замінування громадських об'єктів мікрорайону Крошня.

"Анонім також повідомив, що передбачаються потерпілі. Правоохоронці перевіряють повідомлення", – йдеться у повідомленні міської ради.

Що відомо

27 січня у Житомирі правоохоронці перевіряли інформацію про замінування шкіл та торговельних центрів.

24 січня у Житомирі поліція отримала чергове повідомлення про замінування – перевіряли садочки, лікарні, торговельні центри і аеропорт.

25 січня після чергового повідомлення про "мінування" поліція встановила особу і затримала псевдомінера.

У Житомирі батьківські загони допомагатимуть евакуювати дітей у разі "мінувань" освітніх закладів.

Зранку 14 грудня на електронну пошту закладу, розміщеного у торговельному центрі Житомира, надійшло повідомлення про замінування.

9 грудня у Житомирі знову перевіряли інформацію про замінування одного з магазинів у торговельному центрі.

3 грудня у Житомирі перевіряли інформацію про замінування двох торговельних центрів.

25 листопада у Житомирі знову перевіряли два торговельних центри через повідомлення про замінування.

У Житомирі тричі за сім днів повідомляли про замінування торгового центру.

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