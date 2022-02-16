У Полтаві до акції національної єдності долучилися майже тисяча людей

Увечері в Полтаві влаштували акцію національної єдності "Ми вдома. Ми готові". Люди принесли із собою українські прапори та синьо-жовті стрічки. Так долучилися до святкування Дня єднання, а збиралися через соцмережі, повідомив Суспільному учасник акції Олександр Скрипай.

О 17:30 люди рушили до скверу пам'яті Героїв України. По завершенню ходи заспівали національний гімн. За підрахунками правоохоронців, до заходу долучилося близько тисячі людей. Про це Суспільному розповіла начальниця сектору превентивної комунікації поліції Полтавщини Тетяна Порохня.

"Дізналася із соціальної мережі, вирішила долучитися. Дуже багато є знайомих військових, тому своєю присутністю тут хочу їх підтримати, показати, що ми не просто спостерігачі диванні, а саме можемо своєю присутністю, своїм гімном, своїм теплом, своєю позицією виразити свою активність і любов до своєї Батьківщини у цей нелегкий час", — каже учасниця акції у Полтаві Юлія Рець.

Фото: Суспільне Полтава Акції національної єдності у Полтаві

"Я вирішив приєднатися, вирішив бути сьогодні тут, разом із полтавцями, для того, щоб показати ворогові, що нас багато, ми єдині, ми не боїмося. Ворог повинен знати, що якщо вони здумають ступити на нашу землю, ми все рівно самоорганізуємося разом з нашою армією, нашими захисниками, і зможемо дати гідну відсіч", — говорить учасник акції у Полтаві Олександр Скрипай.

Фото: Суспільне Полтава У Полтаві 16 лютого відбулася акція національної єдності

Акція тривала приблизно півтори години.

Що відомо: