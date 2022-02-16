Штормове попередження: на Волині синоптики прогнозують вітер до 20 м/с

На Волині синоптики оголосили штормове попередження. Вночі 17 січня на території області прогнозують пориви вітру до 20 метрів на секунду. Про це Суспільному розповіла чергова синоптикиня Волинського гідрометеоцентру Світлана Дриганюк.

Рівень небезпечності – I (жовтий).

Зі слів синоптикині, в Луцьку та області буде західний вітер 15-20 метрів на секунду. Вночі 17 лютого на Волині падатиме невеликий дощ, натомість вдень опади стануть помірними.

"Область буде знаходитися улоговині циклону, центр якого над Баренцевим морем. Далі вдень 17 лютого будуть перетинатися атмосферні розділи, тому вітер буде посилюватися, що пов'язано з проходженням атмосферних розділів", – додала Світлана Дриганюк.

Що відомо

14 січня на Волині синоптики оголосили штормове попередження через потужні пориви вітру на території області очікують до 25 м/с. Через сильні пориви вітру 15 січня в області були повністю знеструмлені дев'ять населених пунктів. В чотирьох селах прибирали поламані дерева.

20 січня на Волині прогнозували пориви вітру до 24-х метрів на секунду, а також сніг, ожеледь на дорогах, місцями – хуртовини.

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