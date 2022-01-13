Штормове попередження: на Волині прогнозують вітер до 25 м/с

На Волині синоптики оголосили штормове попередження. 14 січня через потужні пориви вітру на території області очікують до 25 м/с. Про це повідомили на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Рівень небезпечності – I (жовтий).

За інформацією синоптиків, такі погодні умови можуть спричинити ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення і припинення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Як повідомили на Facebook-сторінці Служби автомобільних доріг у Волинській області, через ускладнення погодних умов на дорогах можливе утворення ожеледиці.

"При переході температури повітря від мінусових до плюсових позначок і опадів у вигляді дощу на автодорогах можливе утворення ожеледиці. Нараз дорожники проводять превентивну обробку автошляхів державного значення протиожеледними матеріалами", – зазначили дорожники.

Окрім того, волинянам радять дотримуватися таких рекомендацій:

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередач;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь;

не паркувати поруч з ними автотранспорт.

Що відомо

Наприкінці листопада у низці регіонів України оголосили штормове попередження через погіршення погодних умов. Через пориви вітру 179 населених пунктів у восьми областях лишилися без електропостачання. У семи населених пунктах на Волині відновили електропостачання, якого не було через негоду.

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