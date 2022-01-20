На Волині синоптики прогнозують вітер до 24-х метрів на секунду

Впродовж двох днів в області очікують пориви вітру до 24-х метрів на секунду. Про це в коментарі Суспільному розповіла чергова синоптикиня обласного гідрометеоцентру Надія Голя.

Вітряна погода зберігатиметься 21 та 22 січня.

"Складні погодні умови пов'язані з виходом циклону з північного заходу. Вітер буде західним, пориви до 15-20 метрів на секунду. Місцями очікуємо до 19-24 метрів на секунду", – зазначила синоптикиня.

Надія Голя додала, що окрім вітру в області також очікують сніг, ожеледь на дорогах, місцями – хуртовини.

Що відомо

14 січня на Волині синоптики оголосили штормове попередження через потужні пориви вітру на території області очікують до 25 м/с.

Через сильні пориви вітру 15 січня в області були повністю знеструмлені дев'ять населених пунктів. В чотирьох селах прибирали поламані дерева.

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