Через негоду на Волині повністю знеструмлені дев'ять населених пунктів

У ніч з 14 на 15 січня сильний вітер на Волині повністю знеструмив дев'ять населених пунктів. Про наслідки негоди Суспільному телефоном розповів директор з охорони праці "Волиньобленерго" Володимир Перчук.

Ще шість сіл області – знеструмлені частково.

Зі слів Володимира Перчука, напередодні, коли на Волині теж був сильний вітер, світло було скрізь. Лінії електропередач вітер пошкодив вночі.

"Є знеструмлені села в колишніх Маневицькому, Любомльському, Любешівському та Рожищенському районах", – зазначив директор з технічних питань "Волиньобленерго".

Наразі в населених пунктах, де відсутнє світло, працюють ремонтні бригади енергетиків. Зі слів Володимира Перчука, електропостачання планують відновити до кінця дня (15 січня – ред.).

Як повідомила Суспільному інженер пресцентру "Волиньобленерго" Інна Ройко, під час негоди енергетики закликають волинян не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як вісім метрів.

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