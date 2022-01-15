Через негоду на Волині повністю знеструмлені дев'ять населених пунктів

У ніч з 14 на 15 січня сильний вітер на Волині повністю знеструмив дев'ять населених пунктів. Про наслідки негоди Суспільному телефоном розповів директор з охорони праці "Волиньобленерго" Володимир Перчук.
Ще шість сіл області – знеструмлені частково.
Зі слів Володимира Перчука, напередодні, коли на Волині теж був сильний вітер, світло було скрізь. Лінії електропередач вітер пошкодив вночі.
"Є знеструмлені села в колишніх Маневицькому, Любомльському, Любешівському та Рожищенському районах", – зазначив директор з технічних питань "Волиньобленерго".
Наразі в населених пунктах, де відсутнє світло, працюють ремонтні бригади енергетиків. Зі слів Володимира Перчука, електропостачання планують відновити до кінця дня (15 січня – ред.).
Як повідомила Суспільному інженер пресцентру "Волиньобленерго" Інна Ройко, під час негоди енергетики закликають волинян не наближайтеся до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менш як вісім метрів.
Що відомо
- Загалом в Україні станом на ранок 15 січня внаслідок сильних поривів вітру без електропостачання залишились 1 418 населених пунктів України.
- 14 та 15 січня на Волині та ще в кількох західних областях синоптики оголосили штормове попередження через потужні пориви вітру до 25 м/с.
- За останню добу через сильні пориви вітру рятувальники тричі виїздили для ліквідації наслідків негоди. У чотирьох селах вітер повалив дерева.