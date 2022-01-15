В чотирьох селах на Волині вітер повалив дерева

За останню добу через сильні пориви вітру рятувальники тричі виїздили для ліквідації наслідків негоди. У чотирьох селах вітер повалив дерева, – повідомили в Держслужбі надзвичайних ситуацій області.

У селі Кульчин Ковельського району рятувальникам довелося розрізали дерево, що загрожувало впасти на житловий будинок.

У селі Крупа Луцького району рятувальники та у селі Грудки Камінь-Каширського району повалені вітром дерева перекрили дороги. Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій розрізали їх, щоб звільнити проїжджу частину.

Фото: Держслужба з надзвичайних ситуацій Волині

Зранку 15 січня сильні пориви вітру також повалили одне дерево на дорогу до села Оконськ у Маневицькій громаді. Наслідки негоди ліквідували.

Що відомо