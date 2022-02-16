16 лютого впродовж 3 годин мобільна бригада вакцинувала від COVID-19 та тестувала на ВІЛ/СНІД охочих поруч із Воскресенським собором. Працівники центру соціально небезпечних захворювань виїжджали туди вперше. Скільки містян скористалися цією можливістю і чи приїдуть туди медики ще?

Неподалік від Воскресенського собору вакцинують мобільно вперше.

Ігор Кліменков – служитель храму говорить: "Тут усе поряд, то ж зручно. Я думаю, народ повинен це оцінити".

Суспільне Суми

Працівники мобільної бригади мають три препарати для щеплення: "AstraZeneca", "CoronaVac" та "Pfizer".

Тетяна Бистрова – лікарка мобільної бригади зазначає: "Є люди, які йдуть і на першу дозу, їх зараз небагато. Це частіше ті люди, які з якихось причин не могли провакцинуватися раніше. Часто йдуть ті люди, які, коли у нас стартувала вакцинальна кампанія, перебували за кордоном. Зараз вони повертаються сюди, але в основному зараз бустерна йде доза".

Суспільне Суми

У мобільному пункті, крім вакцинації, тестують на ВІЛ/СНІД. Роблять вказану процедуру анонімно. За словами директора сумського обласного центру соціально небезпечних захворювань Тараса Злиденного, заклад планує такі виїзди проводити регулярно. Чоловік пояснює: "Дуже зручне розташування, по-перше, і, по-друге, тут багато установ і організацій, які постійно замовляють наші бригади для виїзду до них. Не завжди всі працівники можуть одночасно потрапити на ці вакцинації".

Суспільне Суми

Тарас Злиденний зазначив, що мобільна бригада буде виїжджати на це місце кожної середи з 12 до 15, а далі будуть опиратися на те, чи будуть ще охочі.

За 3 години, які працювала ця мобільна бригада, вона вакцинувала 11 людей, провела тестування на ВІЛ/СНІД – 3 містянам.

Суспільне Суми

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