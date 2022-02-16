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Мобільна бригада медиків тестувала сумчан на ВІЛ/СНІД та вакцинувала від COVID-19
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Мобільна бригада медиків тестувала сумчан на ВІЛ/СНІД та вакцинувала від COVID-19

Юлія Ніколаєва Катерина Ворона
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Мобільна бригада медиків тестувала сумчан на ВІЛ/СНІД та вакцинувала від COVID-19 Суспільне Суми

16 лютого впродовж 3 годин мобільна бригада вакцинувала від COVID-19 та тестувала на ВІЛ/СНІД охочих поруч із Воскресенським собором. Працівники центру соціально небезпечних захворювань виїжджали туди вперше. Скільки містян скористалися цією можливістю і чи приїдуть туди медики ще?

Неподалік від Воскресенського собору вакцинують мобільно вперше.

Ігор Кліменков – служитель храму говорить: "Тут усе поряд, то ж зручно. Я думаю, народ повинен це оцінити".

Тестувала на ВІЛ/СНІД та вакцинувала від COVID-19 мобільна бригада у СумахСуспільне Суми

Працівники мобільної бригади мають три препарати для щеплення: "AstraZeneca", "CoronaVac" та "Pfizer".

Тетяна Бистрова – лікарка мобільної бригади зазначає: "Є люди, які йдуть і на першу дозу, їх зараз небагато. Це частіше ті люди, які з якихось причин не могли провакцинуватися раніше. Часто йдуть ті люди, які, коли у нас стартувала вакцинальна кампанія, перебували за кордоном. Зараз вони повертаються сюди, але в основному зараз бустерна йде доза".

Тестувала на ВІЛ/СНІД та вакцинувала від COVID-19 мобільна бригада у СумахСуспільне Суми

У мобільному пункті, крім вакцинації, тестують на ВІЛ/СНІД. Роблять вказану процедуру анонімно. За словами директора сумського обласного центру соціально небезпечних захворювань Тараса Злиденного, заклад планує такі виїзди проводити регулярно. Чоловік пояснює: "Дуже зручне розташування, по-перше, і, по-друге, тут багато установ і організацій, які постійно замовляють наші бригади для виїзду до них. Не завжди всі працівники можуть одночасно потрапити на ці вакцинації".

Тестувала на ВІЛ/СНІД та вакцинувала від COVID-19 мобільна бригада у СумахСуспільне Суми

Тарас Злиденний зазначив, що мобільна бригада буде виїжджати на це місце кожної середи з 12 до 15, а далі будуть опиратися на те, чи будуть ще охочі.

За 3 години, які працювала ця мобільна бригада, вона вакцинувала 11 людей, провела тестування на ВІЛ/СНІД – 3 містянам.

Тестувала на ВІЛ/СНІД та вакцинувала від COVID-19 мобільна бригада у СумахСуспільне Суми

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