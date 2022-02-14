З початку року мобільні бригади Дніпропетровської області зробили понад 103 тис. щеплень від COVID-19. Про це йдеться в пресрелізі облдержадміністрації, який отримало Суспільне.
Зокрема медики виїжджали у громади, де вакцинували жителів віддалених сіл віком 60+.
"Мобільні бригади активно працюють на території регіону. Імунізують мешканців під час виїздів на тимчасові пункти вакцинації. Щеплюють вдома маломобільних людей. За графіком вирушають до віддалених громад", – зазначила виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Вікторія Кулик.
Виїзди у громади організували для зручності людей старшого віку. Проте скористатися нагодою і зробити щеплення можуть усі охочі.
Що відомо
- Вакцинують на вибір чотирма препаратами: Comirnaty, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac.
- На Дніпропетровщині в наявності понад 402 тис доз вакцини.
- Усього в регіоні – 120 мобільних бригад, 33 центри вакцинації та 208 пунктів щеплення.
Читайте також
- «Кожен новий штам – заразніший». Чи можна самому розпізнати «Омікрон» – пояснює терапевт
- На Дніпропетровщині за добу підтвердили 1171 новий випадок коронавірусу
- Дніпропетровщина отримає понад 1500 курсів препарату для лікування COVID-19
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро