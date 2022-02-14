З початку року мобільні бригади Дніпропетровської області зробили понад 103 тис. щеплень від COVID-19. Про це йдеться в пресрелізі облдержадміністрації, який отримало Суспільне.

Зокрема медики виїжджали у громади, де вакцинували жителів віддалених сіл віком 60+.

"Мобільні бригади активно працюють на території регіону. Імунізують мешканців під час виїздів на тимчасові пункти вакцинації. Щеплюють вдома маломобільних людей. За графіком вирушають до віддалених громад", – зазначила виконуюча обов'язки директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Вікторія Кулик.

Виїзди у громади організували для зручності людей старшого віку. Проте скористатися нагодою і зробити щеплення можуть усі охочі.

Що відомо

Вакцинують на вибір чотирма препаратами: Comirnaty, Moderna, AstraZeneca, CoronaVac.

На Дніпропетровщині в наявності понад 402 тис доз вакцини.

Усього в регіоні – 120 мобільних бригад, 33 центри вакцинації та 208 пунктів щеплення.

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