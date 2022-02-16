Електронний запис до лікарів первинної ланки у Сумах знову працює

З 16 лютого відновили електронний запис до сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів. Про це повідомили на сайті Сумської міськради.
Це стосується лікарів КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1" та КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2".
Недоступний запис був з 24 січня через ситуацію із захворюваністю на коронавірус та значне навантаження на медичну галузь.
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