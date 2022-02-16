Американські медики заявили, що вперше вилікували жінку від ВІЛ

У Сполучених Штатах Америки медики вперше змогли вилікувати жінку від ВІЛ шляхом трансплантації стовбурових клітин із мутацією, що блокує проникнення вірусу всередину клітини.

Як повідомляє Reuters, вчені представили відповідну доповідь на конференції з ретровірусів та опортуністичних інфекцій у Денвері.

У 2017 році медики провели жінці, у якої також був діагностований лейкоз, трансплантацію стовбурових клітин із пуповинної крові донора з генетичною мутацією, що запобігає проникненню вірусу імунодефіциту. За три роки після цього жінка припинила приймати антиретровірусну терапію, а вірус у її крові виявити більше не вдалось.

Відтак американка "середніх років та змішаної раси" стала третьою людиною та першою жінкою у світі, у якої вдалося підтвердили одужання від ВІЛ, зазначає видання.

При цьому, на відміну від інших двох випадків, коли від ВІЛ пацієнтів вдавалося вилікувати за допомогою пересадки кісткового мозку від донорів, у жінки не розвинулися побічні ефекти, коли донорські клітини атакують реципієнта після трансплантації.

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