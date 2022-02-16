Харківська облрада внесла зміни до програм з безпеки та цивільного захисту

Депутати Харківської обласної ради підтримали внесення змін до програм розвитку цивільного захисту та забезпечення публічної безпеки.

Рішенням 92 депутатів виділені кошти на підтримку у постійній технічній готовності системи оповіщення Харківщини, модернізацію обласного диспетчерського пункту та закупівлю чотирьох сучасних пожежних автоцистерн.

"Один автомобіль коштує близько 7,5 млн грн", — повідомляє пресслужба облради.

За внесення змін до Програми забезпечення публічної безпеки і порядку та протидії злочинності проголосував 91 депутат. Гроші виділили на придбання для поліції 300 цифрових радіостанцій, 30 спеціалізованих автомобілів, обладнання для відеонагляду та інше.

"Пропонується виділити 24 млн грн на придбання автомобілів спеціалізованого призначення для нарядів чергових частин та забезпечення квадрокоптерами підрозділу ювенальної превенції. Харківському науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України пропонується виділити майже 8 млн грн на придбання комплексу газового хромато-мас-спектрометра", — сказано у повідомленні облради.

За наявності коштів в рамках програми зможуть придбати автівки для прикордонників та техніку для нацгвардійців.

Що відомо

Харківська обласна рада 16 лютого зібралася на позачергову сесію, щоб розглянути питання, пов'язані з територіальною обороною, безпекою та цивільним захистом.

Депутати облради затвердили програму територіальної оборони — на її виконання з бюджету області направили майже 8 млн грн.

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