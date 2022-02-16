Депутатам Харківської обласної ради не вистачило голосів, щоб внести питання про тимчасове відсторонення депутата "Опозиційної платформи — За життя" та заступника голови облради Богдана Мальованого до порядку денного.
Питання про відсторонення Мальованого від роботи на час перевірки через інформацію про його подвійне громадянство ініціювала фракція "Європейська солідарність".
Пропозицію підтримали 27 депутатів, 29 проголосували проти, 37 депутатів не голосували, один — утримався.
Що відомо
- Про наявність громадянства РФ у заступника голови облради та депутата "Опозиційної платформи — За життя" Богдана Мальованого заявила 14 лютого депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз. У коментарі Суспільному Богдан Мальований це заперечив.
- 15 лютого голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко звернулася до Служби безпеки України з проханням перевірити інформацію про подвійне громадянство свого заступника та депутата облради Богдана Мальованого.