Депутатам Харківської обласної ради не вистачило голосів, щоб внести питання про тимчасове відсторонення депутата "Опозиційної платформи — За життя" та заступника голови облради Богдана Мальованого до порядку денного.

Питання про відсторонення Мальованого від роботи на час перевірки через інформацію про його подвійне громадянство ініціювала фракція "Європейська солідарність".

Пропозицію підтримали 27 депутатів, 29 проголосували проти, 37 депутатів не голосували, один — утримався.

Що відомо