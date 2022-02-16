Депутати Харківської облради затвердили програму територіальної оборони

На 2022 рік теробороні Харківщини виділили майже 8 мільйонів гривень.

На позачерговій сесії Харківської облради проєкт підтримали 78 депутатів, один — утримався, 14 — не голосували, 27 — відсутні, голосів "проти" не було.

Загальна сума коштів становить 7 983 720 гривень.

"На цей час територіальна оборона складає сім батальйонів у кожному районі і управління. Сформований штаб зони та в кожному районі штаби оборони. Укомплектовані особовим складом для достатньої функціональності. Також ми щоденно приймаємо цивільних громадян для участі в програмі тероборони", — повідомив заступник командира бригади тероборони Харківської області Володимир Шмітько.

Triolan/Youtube

Програма направлена на фінансування заходів з участі сил тероборони у підготовці громадян України до національного спротиву, посилення охорони та захисту державного кордону.

Що відомо