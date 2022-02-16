Речі загиблого у ДТП з кортежем харківського бізнесмена Ярославського знайшли

Одяг загиблого у ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського знайшли 16 лютого у районному відділі судмедекспертизи.

Цю інформацію Суспільному підтвердив начальник Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи Юрій Кравченко.

"Речі знайдені. Працює слідча група. В інформації я обмежений. Знаю, що працюють", — сказав Юрій Кравченко.

За його словами, речі знайшли у Чугуївському районному відділі судмедекспертизи: "Знайдені у відділі. Вчора їх не було, а сьогодні знайдені. Викликали слідчу групу".

Суспільне Харків В Чугуївському міжрайонному відділенні судово-медичної експертизи напередодні провели обшуки, 16 лютого тривають слідчі дії

На питання, за яких обставин знайшли речі, у якому вони стані, чи віддавали їх на експертизу, Кравченко сказав: "Працює група. Всі питання, направлення на експертизу, буде вирішувати, мабуть, Головне слідче управління, яке зараз займається цим випадком".

У відділі комунікації облуправління поліції інформації щодо знайдення речей Суспільному поки не надали.

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