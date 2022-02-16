Речі загиблого у ДТП з кортежем харківського бізнесмена Ярославського знайшли

Одяг загиблого у ДТП з кортежем бізнесмена Олександра Ярославського знайшли 16 лютого у районному відділі судмедекспертизи.
Цю інформацію Суспільному підтвердив начальник Харківського обласного бюро судово-медичної експертизи Юрій Кравченко.
"Речі знайдені. Працює слідча група. В інформації я обмежений. Знаю, що працюють", — сказав Юрій Кравченко.
За його словами, речі знайшли у Чугуївському районному відділі судмедекспертизи: "Знайдені у відділі. Вчора їх не було, а сьогодні знайдені. Викликали слідчу групу".
На питання, за яких обставин знайшли речі, у якому вони стані, чи віддавали їх на експертизу, Кравченко сказав: "Працює група. Всі питання, направлення на експертизу, буде вирішувати, мабуть, Головне слідче управління, яке зараз займається цим випадком".
У відділі комунікації облуправління поліції інформації щодо знайдення речей Суспільному поки не надали.
Що відомо
- 15 лютого поліція підтвердила зникнення речових доказів у справі про ДТП з кортежем Ярославського. За даними обласного управління поліції, розслідується службова недбалість працівників районного відділу судмедекспертизи.
- "Спроби сфальсифікувати справу продовжуються", — відреагував міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. За його словами, зник одяг загиблого в аварії, відкрили провадження за статтею "Приховування доказів".
- Речові докази та тіло загиблого у ДТП після зникнення речових доказів взяли під цілодобову охорону.
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