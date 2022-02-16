Кіпр та Канада спрощують правила в'їзду для вакцинованих туристів

Ще дві країни — Кіпр та Канада — спрощують вʼїзд для вакцинованих туристів.

Про це йдеться на офіційних сайтах урядів Канади та Кіпру.

З 21 лютого для вʼїзду на територію Республіки Кіпр повністю вакцинованим туристам не знадобиться проходити ПЛР-тестування або експрес-тестування під час перетину кордону. Про це повідомляє інформаційне агентство Кіпру Cyprus Mail.

Крім цього, подібне послаблення вимог для вʼїзду 28 лютого також вводить уряд Канади. Для повністю вакцинованих туристів також зникне необхідність проходження тестування, повідомляє сайт канадського уряду.

Актуальна інформація щодо правил перетину кордону іноземних країн, а також корисна інформація для туристів доступна на сайті Міністерства закордонних справ України.

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