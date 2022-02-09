Уряд Чехії з 9 лютого послаблює карантинні обмеження. Буде скасовано заборону на відвідування громадських місць для невакцинованих від коронавірусу громадян, припиняться масові тестування на COVID-19 на робочих місцях та школах.

Про це Суспільному повідомив кореспондент Радіо Свобода у Празі Сергій Стеценко.

Він повідомив, що вже з 18 лютого в Чехії припиняться масові тестування на коронавірус.

"Більшість чехів сприйняли рішення уряду позитивно. Щоправда, сказати, що, приміром, пред’явлення сертифікатів вакцинації у кафе чи барах викликали у чехів аж таке невдоволення, я не можу", — повідомив журналіст.

Він також розповів, що чимало чехів були і є категорично проти вакцинації. Вони періодично виходять на акції протесту та заявляють про обмеження їхніх прав. Тому скасування обмежень може вважатися перемогою для протестувальників.

"Послаблення ж обмежень тут відбуватиметься поетапно — з початку скасують необхідність ковід сертифікатів, потім з кінця лютого тут збільшать кількість учасників масових заходів до 500 людей, а за 2 тижні скасовується обов’язкове масове тестування у школах та підприємствах", — каже Стеценко.

Ще півтора тижня тому в Чехії фіксували рекордні показники нових випадків захворюваності за добу — понад 60 тисяч на день. Наразі в країні цей показник дещо знизився, проти і дали залишається на рівні кількох десятків тисяч. А у лікарнях з COVID-19 залишається близько 3,5 тисяч пацієнтів. Чеські ж чиновники кажуть, що вже від березня в країні єдиним обмеженням буде обов’язок носити респіратори у публічних місцях.

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