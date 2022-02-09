У Швеції скасували майже всі COVID-обмеження. В країні понад 70% вакцинованих

Швеція з 9 лютого скасувала більшість обмежень, запроваджених у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. До такого кроку вдалися, оскільки панівний штам "Омікрон" є не таким небезпечним, а більшість населення країни щеплена проти COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба уряду Швеції.

З 9 лютого у Швеції скасовуються обмеження на кількість учасників зібрань і публічних та приватних заходів, вимоги до соціального дистанціювання в приміщеннях і на заходах. Для входу на ярмарки не потрібно буде показувати COVID-сертифікат.

Що стосується транспорту, то під час тривалих подорожей дозволяється не носити маску, якщо не можна уникнути скупчення людей, і вставати під час руху. Також скасовуються обмеження щодо роботи закладів харчування (зокрема необхідність закриватися ввечері).

Наразі з-поміж обмежень залишається рекомендація залишатись вдома і уникати контактів з іншими людьми, якщо людина має симптоми, схожі на симптоми COVID-19. Нещепленим радять уникати перебування серед великої кількості людей.

Управління громадського здоров’я Швеції також рекомендувало уряду скасувати всі коронавірусні обмеження з 1 квітня 2022 року, але остаточне рішення буде ухвалене з огляду на ситуацію з COVID-19 на той час.

У 10,3-мільйонній Швеції за час пандемії виявили понад 2,3 мільйона хворих на COVID-19, з них померли понад 16,2 тисячі. У країні рекомендована вакцинація людей віком від 12 років; на сьогодні введено 19,7 мільйона доз вакцини, щеплено майже 73% населення.

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Що відомо

Швеція від самого початку пандемії COVID-19 не вдавалася до жорстких обмежень, натомість покладаючись на рекомендації населення. Такий підхід призвів до більшої смертності від коронавірусної хвороби, ніж у країнах-сусідах і наразі розслідується у шведському парламенті.

Для в’їзду у Швецію від 21 січня більше не потрібні негативні результати COVID-тесту. Влада країни заявляє, що прибулі до Швеції з-за кордону люди більше не становлять небезпеки поширення варіанту коронавірусу “Омікрон". Вимога надання COVID-сертифікату про вакцинацію залишається в силі.

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