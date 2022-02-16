Наміри Росії визнати самопроголошені "ЛДНР" можна використати як засіб тиску на Кремль та зменшити зовнішній примус до України щодо виконання "Мінських угод" у російській інтерпретації.

Про це Суспільному повідомив глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.

"Враховуючи, що всі тиснули на Україну з вимогою виконувати "Мінські домовленості" в російському наративі. Зараз це радше як подарунок виглядає, бо ми можемо показати, що вони нічого не хочуть виконувати, а просто знайшли якусь фейкову причину для цього", – заявив політик.

Зараз Україні буде усіляко використовувати звернення Держдуми до Путіна щодо визнання "самопроголошених республік" на Сході України як засіб тиску на Росію, у тому числі з боку європейців та американців.

"Це рішення будемо використовувати у якості тиску на РФ. Це рішення наразі не має юридичної сили — це просто заклик до Путіна, бо це виключно повноваження президента РФ визнавати країни інші та їх самостійність. Але нам треба і ми вже почали тиснути на Росію. Міжнародним партнерам доводимо, що РФ намагається зробити спробу одноосібно вийти з "Мінських домовленостей". Вже багато світових лідерів почали використовувати наш наратив", – пояснив Арахамія.

Політик зауважив, що Україна намагається вже зробити нову генерацію "Мінсьских угод", аби вони стали можливими для виконання з боку України та не порушували національних інтересів.

"Ми хочемо оновити "мінськ", фактично ми витратили майже рік на спробу перейти в нову генерацію — "Мінські домовленості–3". Таким чином ми зможемо сісти за стіл переговорів з більшою кількістю партнерів.

Що відомо

Держдума Росії 15 лютого проголосувала за звернення до Володимира Путіна про необхідність визнання самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”. За процедурою, протягом 30 днів президент Росії може схвально відповісти на звернення і підписати указ про визнання. Українські політики вже назвали це рішення “похороном Мінських угод”. Суспільне запитало експертів, що означає це звернення і навіщо воно Росії.

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