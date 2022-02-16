Наміри Росії визнати самопроголошені "ЛДНР" можна використати як засіб тиску на Кремль та зменшити зовнішній примус до України щодо виконання "Мінських угод" у російській інтерпретації.
Про це Суспільному повідомив глава фракції "Слуги народу" Давид Арахамія.
"Враховуючи, що всі тиснули на Україну з вимогою виконувати "Мінські домовленості" в російському наративі. Зараз це радше як подарунок виглядає, бо ми можемо показати, що вони нічого не хочуть виконувати, а просто знайшли якусь фейкову причину для цього", – заявив політик.
Зараз Україні буде усіляко використовувати звернення Держдуми до Путіна щодо визнання "самопроголошених республік" на Сході України як засіб тиску на Росію, у тому числі з боку європейців та американців.
"Це рішення будемо використовувати у якості тиску на РФ. Це рішення наразі не має юридичної сили — це просто заклик до Путіна, бо це виключно повноваження президента РФ визнавати країни інші та їх самостійність. Але нам треба і ми вже почали тиснути на Росію. Міжнародним партнерам доводимо, що РФ намагається зробити спробу одноосібно вийти з "Мінських домовленостей". Вже багато світових лідерів почали використовувати наш наратив", – пояснив Арахамія.
Політик зауважив, що Україна намагається вже зробити нову генерацію "Мінсьских угод", аби вони стали можливими для виконання з боку України та не порушували національних інтересів.
"Ми хочемо оновити "мінськ", фактично ми витратили майже рік на спробу перейти в нову генерацію — "Мінські домовленості–3". Таким чином ми зможемо сісти за стіл переговорів з більшою кількістю партнерів.
Що відомо
- Держдума Росії 15 лютого проголосувала за звернення до Володимира Путіна про необхідність визнання самопроголошених “ДНР” та “ЛНР”. За процедурою, протягом 30 днів президент Росії може схвально відповісти на звернення і підписати указ про визнання. Українські політики вже назвали це рішення “похороном Мінських угод”. Суспільне запитало експертів, що означає це звернення і навіщо воно Росії.
Читайте також
"Фінляндизація" України: що це означає та чому цього прагне Росія
Законопроєкт про перехідний період для Донбасу: чому відкликали та до чого тут Мінські угоди
Заборона роботи з банками та експорту технологій. Які санкції готують Росії у разі нападу на Україну
Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!