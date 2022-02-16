В Івано-Франківську відзначили День єднання. Військовий оркестр виконав Державний гімн України. Учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих та помолилися за мир.

Військовий оркестр виконав Державний гімн України

За даними поліції, на площі Соборності перед адмінбудівлею зібралася приблизно тисяча людей, інформує з місця кореспондентка Суспільного.

Фото: Суспільне Карпати Учасники хвилиною мовчання вшанували пам'ять полеглих та помолилися за мир

Учасники акції розповіли що для них означає День єднання.

"День єднання для мене — трохи тотожний з Днем Соборності. Це — об'єднання українців. Це — важливо, а особливо зараз, коли є загроза нападу Росії. Я вважаю, найкраще, що ми можемо робити — не тільки захищатися, але й бути разом. Для нас зараз важливо протистояти Росії та показати, що ми — єдині та можемо дати відсіч не тільки на фронті, але й у нашій свідомості", — каже учасниця акції, представниця Української академії лідерства з Харкова Анастасія Ющенко.

"День єднання — це перш за все день, коли всі українці разом відчувають дух єдності та очікують на мир", — каже франківка Тетяна Збирак.

Новина доповнюється ...

Що відомо

В Україні вперше запровадили День єднання у 2022 році відповідно до указу президента Володимира Зеленського на тлі ескалації напруги на російсько-українському кордоні. Він передбачає проведення низки урочистих заходів, серед яких:

підняття Державного прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

виконання о 10:00 Державного гімну України;

проведення закордонними дипломатичними установами України в державах перебування відповідних іміджевих заходів, спрямованих на єднання та підтримку України.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини